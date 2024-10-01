許瑋甯拚視后連莊！　《餘燼》對戲張震好自在「很有紳士風度」

記者蕭采薇／台北報導

作品常以男性視角出發的金獎導演鍾孟宏，新作《餘燼》集結多位實力派男演員同台飆戲，更包括首次合作即備受矚目的雙影帝張震、莫子儀。電影裡萬綠叢中也少不了女性角色，除了有再爭今年金鐘視后的許瑋甯，以及香港金像獎影后鮑起靜都在其中，成為一大亮點。

▲許瑋甯（左）與張震（右）對戲很自在，也透露他是一位很有紳士風度的演員。（圖／本地風光提供）

片中沒有血緣關係的兩人，對戲起來卻讓許瑋甯感受到滿滿的母愛，她說：「可以感受到起靜姐很關心我，真的像極了媽媽，我會不自覺的想要跟她分享很多事情，因為她都會細細聆聽，給我一種『她永遠都在』的溫暖感覺。」

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鍾孟宏導演新作《餘燼》以犯罪懸疑為出發，在充滿著緊張暴力的故事線中，扮演金士傑女兒的許瑋甯柔軟地連結每一位角色，就連滿腦子只想著破案、飾演警察的張震，遇見許瑋甯後都出現了不同的情緒面貌。許瑋甯透露，張震對於每一場戲的追求以及角色流動的設計，都讓她在對戲的時候很自在，「震哥是一位很有紳士風度的演員，在做足角色準備之餘，偶爾也有即興發揮，能碰到這樣的對手演員，真的很幸運。」

▲金士傑（左）和許瑋甯（右）飾演父女，真情流露的細膩演出讓人帶入感強烈。（圖／本地風光提供）



片中張震的冷酷性格也讓飾演媽媽的鮑起靜，得從兒子身旁的許瑋甯身上得到溫暖，許瑋甯說：「每次只要想到今天可以跟起靜姐對戲，我就覺得很開心，因為她真的非常可愛，既像一位小女生，但又十分溫暖，因為她，拍攝現場的氣氛都非常好。」

▲張震（左）性格冷酷也讓飾演媽媽的鮑起靜（右），得從兒子身旁的許瑋甯身上得到溫暖。（圖／本地風光提供）

這次在《餘燼》中飾演父女的金士傑和許瑋甯，真情流露的細膩演出讓人帶入感強烈，許瑋甯坦言一開始知道父親的角色為金士傑時，即感到十分安心，「他是我一直很崇拜的演員，我很喜歡他細膩、充滿真摯感情的演出，金老師讓我非常有安全感，我好像只要把自己的角色準備好，到了現場跟他對戲，父女之間的情感就會自然流露。」

▲許瑋甯（左）和鮑起靜（中）參演《餘燼》成為一大亮點。（圖／本地風光提供）



上回客串電影《瀑布》後，這次是許瑋甯第二次與鍾孟宏導演合作，角色背景及表演層次都有更大的發揮空間，她說：「跟鍾導的工作時間變多了，看到他對於鏡頭、人物的美學要求，是很不一樣的合作體驗。」《餘燼》將在11月15日全台上映。