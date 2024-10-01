ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

許瑋甯拚視后連莊！　《餘燼》對戲張震好自在「很有紳士風度」

記者蕭采薇／台北報導

作品常以男性視角出發的金獎導演鍾孟宏，新作《餘燼》集結多位實力派男演員同台飆戲，更包括首次合作即備受矚目的雙影帝張震、莫子儀。電影裡萬綠叢中也少不了女性角色，除了有再爭今年金鐘視后的許瑋甯，以及香港金像獎影后鮑起靜都在其中，成為一大亮點。

▲電影《餘燼》中金士傑（左）和許瑋甯（右）飾演父女，真情流露的細膩演出讓人帶入感強烈。（圖／本地風光提供）

▲許瑋甯（左）與張震（右）對戲很自在，也透露他是一位很有紳士風度的演員。（圖／本地風光提供）

片中沒有血緣關係的兩人，對戲起來卻讓許瑋甯感受到滿滿的母愛，她說：「可以感受到起靜姐很關心我，真的像極了媽媽，我會不自覺的想要跟她分享很多事情，因為她都會細細聆聽，給我一種『她永遠都在』的溫暖感覺。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

鍾孟宏導演新作《餘燼》以犯罪懸疑為出發，在充滿著緊張暴力的故事線中，扮演金士傑女兒的許瑋甯柔軟地連結每一位角色，就連滿腦子只想著破案、飾演警察的張震，遇見許瑋甯後都出現了不同的情緒面貌。許瑋甯透露，張震對於每一場戲的追求以及角色流動的設計，都讓她在對戲的時候很自在，「震哥是一位很有紳士風度的演員，在做足角色準備之餘，偶爾也有即興發揮，能碰到這樣的對手演員，真的很幸運。」

▲電影《餘燼》中金士傑（左）和許瑋甯（右）飾演父女，真情流露的細膩演出讓人帶入感強烈。（圖／本地風光提供）

▲金士傑（左）和許瑋甯（右）飾演父女，真情流露的細膩演出讓人帶入感強烈。（圖／本地風光提供）

片中張震的冷酷性格也讓飾演媽媽的鮑起靜，得從兒子身旁的許瑋甯身上得到溫暖，許瑋甯說：「每次只要想到今天可以跟起靜姐對戲，我就覺得很開心，因為她真的非常可愛，既像一位小女生，但又十分溫暖，因為她，拍攝現場的氣氛都非常好。」

▲電影《餘燼》中金士傑（左）和許瑋甯（右）飾演父女，真情流露的細膩演出讓人帶入感強烈。（圖／本地風光提供）

▲張震（左）性格冷酷也讓飾演媽媽的鮑起靜（右），得從兒子身旁的許瑋甯身上得到溫暖。（圖／本地風光提供）

這次在《餘燼》中飾演父女的金士傑和許瑋甯，真情流露的細膩演出讓人帶入感強烈，許瑋甯坦言一開始知道父親的角色為金士傑時，即感到十分安心，「他是我一直很崇拜的演員，我很喜歡他細膩、充滿真摯感情的演出，金老師讓我非常有安全感，我好像只要把自己的角色準備好，到了現場跟他對戲，父女之間的情感就會自然流露。」

▲電影《餘燼》中金士傑（左）和許瑋甯（右）飾演父女，真情流露的細膩演出讓人帶入感強烈。（圖／本地風光提供）

▲許瑋甯（左）和鮑起靜（中）參演《餘燼》成為一大亮點。（圖／本地風光提供）

上回客串電影《瀑布》後，這次是許瑋甯第二次與鍾孟宏導演合作，角色背景及表演層次都有更大的發揮空間，她說：「跟鍾導的工作時間變多了，看到他對於鏡頭、人物的美學要求，是很不一樣的合作體驗。」《餘燼》將在11月15日全台上映。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

抓周挑未來老公類型　萌娃選他釣出本人回應

推薦閱讀

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

颱風前超市貨架被掃光！　剩「1物」金鐘男星：都市傳說是真的

颱風前超市貨架被掃光！　剩「1物」金鐘男星：都市傳說是真的

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

徐乃麟再發聲開砲：往我身上潑髒水！　反擊楊繡惠控訴「誰又是聖人」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

吳慷仁賀大陸國慶「成立75週年」　才認簽約火速轉發人民日報表態

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

吳慷仁「不再是一個人」1句白話文解釋！PTT創世神幫翻譯　網全懂了

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

江蕙「復出演唱會」確定高雄巨蛋出發！　明年檔期場次全曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

餘燼, 鍾孟宏, 許瑋甯, 張震, 鮑起靜

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《不熙娣》班底失言「強迫人出櫃」！當事人怒開砲　她發聲道歉了
  2. 百萬YTR千千「0修圖照被誤傳PO網」！真面目現形 他秒留言：我下跪
  3. 5年沒發片...家家認健康出狀況！　親揭最新近況
  4. 江蕙國慶開唱「排隊買票系統」被控偷跑！網怒洗版開罵　官方急發聲
  5. 《九龍城寨之圍城》合體！武術傳奇董瑋睽違7年重返大銀幕
  6. 根本「瘋女人」！朴信惠《來自地獄的法官》越瘋粉越愛：人生命定角色
  7. 許瑋甯拚視后連莊！　《餘燼》對戲張震好自在「很有紳士風度」
  8. 《小姐不熙娣》惹爭議！網紅意外「被出櫃」控訴 　電視台急刪片段發聲
  9. 曾害怕休息「憂被觀眾遺忘」　炎亞綸巴黎行親吐心聲
  10. 蔡瑞雪慶生「第一次不P了」！原況照曝 解放細肩帶…半邊外露超兇

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366