張鈞甯愛徒參戰男團選秀　李洪基不忍了...婁峻碩也罕見說重話

記者蔡琛儀／台北報導

男團選秀節目《SCOOL》於上周六起正式播出，豪華的導師名單早就備受注目，而首集以爭奪「夢之隊」七人組資格為前提，讓首批初報到的亞洲各地學員各自分組進行廝殺，而選手們全開麥的表現也在網路引發熱烈討論。

▲▼對於張鈞甯愛徒李振浩（下圖中）等人的表現，婁峻碩、李洪基都說了重話。（圖／天空娛樂提供）

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先前導師們受訪時，都公認李洪基、崔容俊超嚴格，在節目首集中，眾人看完連兆緯、林擎恩、張宇閎、李振浩和陳聖運的表演後，不僅崔容俊猛搖頭，李洪基更直言：「只在意外表的話，這條路是沒辦法走得長久的。」向來溫和的婁峻碩也難得說重話：「你們的表演讓我覺得你們沒有搞懂歌詞，只是把歌詞唱出來而已，感受不到歌曲要傳達那種撕心裂肺的心境，這點之後要注意一下！」最後僅張宇閎憑歌聲入選。

▲被封為跨欄王子的王學駿從未學過舞，但被眾導師看好有潛力。（圖／天空娛樂提供）

被封為跨欄王子的王學駿，初登場不僅獲羅志祥肯定，導師崔容俊得知他過去從未學過舞時，更驚訝不已，還被銀赫讚很看好他未來的可塑性，因此獲選。不過他前一天因太緊張整晚沒睡，隔天錄影到一半發高燒被送急診，隨後又趕回現場錄影，雖無法全程參與開錄首集感到愧疚，但能獲得眾多導師的肯定，王學駿覺得超開心，「小時候都會和奶奶一起看《海派甜心》，沒想到有朝一日能被羅志祥本人稱讚，感覺像做夢！更沒想過竟能登上夢之隊寶座。」

▲林川祐被說撞臉銀赫，連銀赫本人都笑說很像。（圖／天空娛樂提供）

而與王學駿同隊的林川祐則因撞臉銀赫而備受矚目，連銀赫本人都直呼：「他的樣子真的跟我很像！」還開玩笑說：「好像找到失散已久的家人！」林川祐還在現場跳了一段Super Junior的出道曲，讓銀赫忍不住說：「就像看到剛出道的我一樣！」最後他也因出眾舞技獲選，銀赫還再三強調：「不是因為我跟他長得像（才選的），而是川祐練習生真的很會跳舞！」林川祐也說：「以前被說像銀赫的時候，都很擔心被說不像，或是被誤會我在蹭銀赫老師，所以當下聽到銀赫老師也說很像的時候，就有種安心的感覺。」

▲▼羅志祥、李洪基、銀赫、崔容俊、YUJU擔任導師相當認真給評論。（圖／天空娛樂提供）

隨著各組廝殺精采對決，「夢之隊」首批七人組暫時被選出，不過緊接而來的其他隊伍來勢洶洶，下集由陳麒文、林子宸、陳柏佑、鄭美祥所組成的「吸血鬼帥哥軍團」，被眾導師驚喊：「超帥氣！」更預告南韓練習生也將上場比賽爭奪名額，羅志祥更說：「還沒有結束，誰可以把這七個人都擠下來。」