記者潘慧中／綜合報導

百萬YouTuber 77老大平常除了拍攝影片，也不時會和粉絲分享生活點滴。他9月30日便在社群網站透露，當天聽到有民眾認出自己後說「本人沒有很高耶」，讓他覺得挺尷尬，「竊竊私語要小聲一點啦！」

▲77老大在機場被認出來。（圖／翻攝自Instagram／basil_77777）



77老大表示當時剛好在機場買咖啡，結果意外聽到服務生偷偷討論「你看，是77老大耶」、「本人沒有很高耶」、「對，而且頭有點大」，讓他相當哭笑不得。

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▲▼77老大原本是中醫師，後來轉型成為YouTuber。（圖／翻攝自Instagram／basil_77777）



幸好，服務生最後還有說「好啦，本人是挺帥的…」，才平復77老大受傷的心靈。看到有網友吐槽這句話是否是自己腦補的時候，他則無奈地說：「…我真的有聽到。」

▲77老大回覆留言。（圖／翻攝自Instagram／basil_77777）



事實上，77老大畢業於長庚中醫，被問到轉型當YouTuber的原因時，他解釋雖然醫生能賺錢也有社會地位，但拍影片並無不好，「醫生10分鐘，只能幫一個人，但我的影片10分鐘，可以幫助到很多人。只要心中有白袍，走到哪裡都是醫生！」

77老大IG全文：

剛剛在機場買咖啡時，聽到服務生偷偷討論，

「你看，是77老大耶！」

「本人沒有很高耶」

「對，而且頭有點大」

竊竊私語要小聲一點啦，

不然我聽到挺尷尬~

幸好最後有補一句

「好啦，本人是挺帥的….」

才平復我受傷的心