ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

記者劉宛欣／綜合報導

《命運好好玩》節目日前邀請來賓分享各種小三精彩事蹟與下場，其中，星座專家白瑜也透過分析太陽、金星星座，排列出了「容易讓男人墜入溫柔鄉」的3種星座組合，提供給大家參考。

第三名　太陽巨蟹＋金星金牛：溫柔體貼、感情細膩

有時男生在外面征戰以後，回家需要一個心靈的港灣，想要有被安撫的感覺，這種安撫當然不能是虛情假意，這個星座組合能敏銳地觀察到另一半需要什麼樣的「情緒價值」，能把高敏感的特質拿出來，與對方進行很好的愛的互動，但建議不要往不好的地方運用。

▲最會勾引男人的三星座組合。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲太陽巨蟹＋金星金牛。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）

第二名　太陽雙子＋金星天秤：聰明靈活、魅力十足

太陽雙子且為金星天秤的人很有吸引力，能夠做到情感上的互補，很快地能帶對方走出情緒困境，或者是也能幫助男生抓住很多人脈關係、心靈上的技巧等等，有很多方法能走出心裡想像的一片天，是一種「旺夫」的感覺。

▲最會勾引男人的三星座組合。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲太陽雙子＋金星天秤。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）

第一名　太陽天蠍＋金星雙魚：深情神秘、懂得讀心

神秘又懂得讀心可能會被認為是擅長情緒操控（PUA）、馭人術，但其實這種女生內心堅韌，抗挫折力很強，得不到的東西也可以隨時放下，非常果斷，自身能力也很強，這種類型容易讓男生傾羨、慕強。

▲最會勾引男人的三星座組合。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）

▲太陽天蠍＋金星雙魚。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

推薦閱讀

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業

颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

2024十大人氣治癒系韓劇盤點！　冠軍「劇本、演技皆封神」

2024十大人氣治癒系韓劇盤點！　冠軍「劇本、演技皆封神」

她現身夜店「沒人搭訕」默默在角落　真實身份曝光是情歌天后

她現身夜店「沒人搭訕」默默在角落　真實身份曝光是情歌天后

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

《黑暗榮耀》宋慧喬、5人幫現身哀悼　風光送朴志雅最後一程

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活

李多慧「直播道別台灣」哭了！　現身今年最後應援：真的沒有臉

颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業

邊荷律直播開心嗑蛋塔…經紀人下令「少吃」！被抓包驚：姐都知道

蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

事發20天！　小楊哥「悄用旗下直播主帳號」粉絲群喊16字

最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

2024十大人氣治癒系韓劇盤點！　冠軍「劇本、演技皆封神」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

星座, 命運好好玩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 專訪／夏于喬被前輩「一巴掌打飛」嚇到爆哭！　對戲楊貴媚母女互嗆
  2. 吳卓源陷小三風波半年　「流言蜚語、惡意發言都吞下」曝心聲謝粉絲
  3. 趙小僑宣佈「一家四口將暫離台灣」　時間點曝光：開始旅人生活
  4. 周雨彤《花少》又陷爭議！　「合照擠開大5歲女星」畫面挨轟心機
  5. 嘻小瓜被酸民狂罵「爛人、變態怪胎」　蒐證準備提告：靠你賺大錢
  6. 堂本光一被問「剛離世愛犬」痛心回：可以別提嗎？　女記者遭炎上
  7. 翁馨儀10歲女「回家突哭訴患氣喘」　她嚇壞險衝醫院…真相大反轉
  8. 颱風假別衝電影院！威秀宣布全台影城預防性關閉　3縣市明率先休業
  9. 「小辣椒」葛妮絲派特洛水上甜吻老公！比基尼洩半百真實身材狀態
  10. 2024十大人氣治癒系韓劇盤點！　冠軍「劇本、演技皆封神」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366