最會勾引男人的三星座公開！第三名情緒價值給滿　冠軍「最會PUA」

記者劉宛欣／綜合報導

《命運好好玩》節目日前邀請來賓分享各種小三精彩事蹟與下場，其中，星座專家白瑜也透過分析太陽、金星星座，排列出了「容易讓男人墜入溫柔鄉」的3種星座組合，提供給大家參考。

第三名 太陽巨蟹＋金星金牛：溫柔體貼、感情細膩

有時男生在外面征戰以後，回家需要一個心靈的港灣，想要有被安撫的感覺，這種安撫當然不能是虛情假意，這個星座組合能敏銳地觀察到另一半需要什麼樣的「情緒價值」，能把高敏感的特質拿出來，與對方進行很好的愛的互動，但建議不要往不好的地方運用。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲太陽巨蟹＋金星金牛。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）

第二名 太陽雙子＋金星天秤：聰明靈活、魅力十足

太陽雙子且為金星天秤的人很有吸引力，能夠做到情感上的互補，很快地能帶對方走出情緒困境，或者是也能幫助男生抓住很多人脈關係、心靈上的技巧等等，有很多方法能走出心裡想像的一片天，是一種「旺夫」的感覺。

▲太陽雙子＋金星天秤。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）

第一名 太陽天蠍＋金星雙魚：深情神秘、懂得讀心

神秘又懂得讀心可能會被認為是擅長情緒操控（PUA）、馭人術，但其實這種女生內心堅韌，抗挫折力很強，得不到的東西也可以隨時放下，非常果斷，自身能力也很強，這種類型容易讓男生傾羨、慕強。

▲太陽天蠍＋金星雙魚。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩官方頻道）