蕭敬騰驚喜曝光婚紗照！親證實「10月辦婚禮」宣布：禮金將全捐出

記者劉宛欣／綜合報導

金曲歌王蕭敬騰去年10月和經紀人Summer登記結婚，26日被週刊爆料，小倆口預計在今年10月回台舉辦世紀婚禮，消息曝光後引發外界討論及關注。最近即將迎來結婚一週年的他，30日開心在Instagram驚喜曬出浪漫婚紗照，開心喊出「正式成為人夫快滿一週年」，也透露接下來的婚禮規畫，會將禮金全數捐出做公益。

▲蕭敬騰驚喜曬出婚紗照。（圖／翻攝自蕭敬騰Instagram）

蕭敬騰30日在Instagram曬出與老婆Summer的婚紗照，感性地表示「去年6月求婚，10月登記，正式成為人夫快滿一週年」，接著細數這一年來全新投入在工作上的點滴，包含前往挪威製作專輯、演出15場音樂劇、完成9場演唱會，過得相當充實，接下來他即將進入休假模式，與「蕭太太」以及親友們，舉辦溫馨的聚會。

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▲蕭敬騰證實會在接下來舉辦婚禮。（圖／翻攝自蕭敬騰Instagram）

蕭敬騰表示有很多收到喜帖的親友詢問會不會收禮金，他回應「當然收！越大包越好！」但他也提到小倆口什麼都不缺，所以決定將收到的禮金全數捐出，因此他開心喊話親友團「所以不要客氣，放心包給我們！」接下來他即將休假1個多月，直到11月的美國野生巡迴演唱會，最後由於颱風逼近台灣，他也不忘叮囑粉絲「注意安全，愛你們」。