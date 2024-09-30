方志友鬼片殺青「身體出狀況送急診」　入圍金鐘跟吳姍儒一起尖叫

記者黃庠棻／台北報導

TVBS原創劇集《有生之年》在今年第59屆電視金鐘獎入圍中表現亮眼，包含戲劇節目、導演、編劇、男主角、女主角等10項大獎，為本屆金鐘獎的大熱門作品之一。今（30）日方志友、謝展榮接受媒體訪問，也大方談及入圍心情。

▲方志友、謝展榮出席《有生之年》金鐘聯訪。（圖／記者李毓康攝）

方志友出道10幾年，2023年以《本日公休》奪得第60屆最佳女配角，在本屆金鐘獎又首度以《有生之年》入圍戲劇節目女配角獎，她講到入圍心情，透露自己得知當下正好要去探望剛生完小孩的Sandy吳姍儒，先在樓下尖叫了一波之後，兩個好友相見歡又一起尖叫了一遍。

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▲方志友出席《有生之年》金鐘聯訪。（圖／記者李毓康攝）

被問到金鐘戰袍，方志友透露自己還沒定妝，但私心希望可以穿澎澎裙出席，實現自己內心的迪士尼公主夢。另外，方志友又被問到如果順利奪得金鐘獎的話獎金要怎麼使用，透露典禮後全家會一起出國旅遊，如果多了獎金這筆錢就可以延長假期，尤其如果老公楊銘威也奪下戲劇節目男配角獎的話，假期又可以繼續延長。

▲方志友憑藉《有生之年》入圍金鐘獎。（圖／TVBS提供）

此外，方志友透露自己先前因為重感冒，送急診還挨了一針，甚至緊急取消了當天的工作。她表示當時新作品拍攝剛結束，且正好是一部鬼片，很擔心「被煞到」，所以採訪結束後會到廟裡拜拜求個平安，她直呼「我會自己嚇自己，但拍戲都有戴平安符」。

▲方志友拍完鬼片，重感冒送急診。（圖／記者李毓康攝）