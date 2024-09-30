BL新星王碩瀚、張豐豪接任「金馬遞奬大使」　林宴慈練習踩高跟怕跌倒

記者蕭采薇／台北報導

每年邀請影壇潛力新秀擔任遞獎大使的金馬獎，30日宣布由王碩瀚、林宴慈、張豐豪三位亮眼新演員接棒擔任。166公分的林宴慈說，最緊張的就是要穿高跟鞋，「我從今天就要開始練習，不然怕會跌倒。」張豐豪本身就是「影展迷」，更細數曾經一天看過五部電影。

▲新秀（左起）王碩瀚、林宴慈、張豐豪擔任金馬61遞獎大使。（圖／記者周宸亘攝）

王碩瀚、林宴慈、張豐豪皆是備受期待的新生代演員。王碩瀚以BL網路劇集崭露頭角，並於電影《（真）新的一天》表現亮眼，收穫不少好評。林宴慈不僅憑短片《365分之一》榮獲第46屆金穗獎最佳演員，也在Netflix原創影集《誰是被害者2》和電影《鬼才之道》展現不俗演技。

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▲張豐豪大學時期就熱愛參與影展。（圖／記者周宸亘攝）

張豐豪首次演出影集《翻牆的記憶》便入圍第53屆金鐘獎新進演員獎，今年以BL劇《彈一場完美戀愛》引起影迷討論。三人不僅將在本屆金馬獎頒獎典禮中擔任遞獎工作，30日記者會上也搶先開箱多達30項、總價值近10萬元的金馬61入圍者禮箱。

▲林宴慈以短片《365分之一》榮獲第46屆金穗獎最佳演員，如今也有機會參與金馬盛會。（圖／記者周宸亘攝）

張豐豪透露自己在大一時認識金馬影展，他笑說：「我很常遇到徐鈞浩。」印象最深刻是曾在金馬奇幻影展看了一部長達18小時的電影，分了三天才看完，「真的是前所未有的體驗。」此外他也把金馬主席李屏賓視為傳奇人物，「讀書的時候上攝影課，都會把賓哥的作品當教材，真的是教科書上走出來的人。」

▲王碩瀚期待有機會和李安講上話。（圖／記者周宸亘攝）

王碩瀚去年曾跟著《（真）新的一天》劇組參與金馬盛會，時隔一年以遞奬大使身份參加，他說：「希望能跟李安導演講上話，因為去年圍著導演的人太多，希望今年能搶到一點點時間都好。」林宴慈則最想見到桂綸鎂，「看過她從《藍色大門》、《女朋友。男朋友》和《腿》，從青澀到成熟，但她一直有自己的氣質。」

▲金馬61入圍者禮箱品項多達30項、總價值近10萬元。（圖／記者周宸亘攝）