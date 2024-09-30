專訪／導演阿Ken「我只是個小螺絲釘」：罵我三字經都沒關係

記者許逸群／專訪

「有人說，我當導演時，跟電視上的我不一樣，所以我原本該是哪樣？」藝人阿Ken執導的喜劇影集《Ｘ！又是星期一》即將上映，聊到再次擔任導演的心情，他說：「他們願意找我、我也還想拍。我有些東西想要表現，有作品想要給大家看。」看似輕描淡寫，事實上，心思細膩的他，想表達的內容不僅是一部作品。

▲不同於節目上的嬉鬧，阿Ken導戲時相當嚴肅。（圖／鏡文學提供）

阿Ken在主持界與綜藝節目中表現亮眼，擁有流利雙聲道的他，更是許多大型典禮與知名廠商欽點的主持人。不過，畢業於加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學戲劇系，並曾於美國紐約Lee Strasberg戲劇學院進修結業的他，在演藝事業中對自己的期許不僅如此。

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「我是個小螺絲釘，但如果我能發揮一點功用的話，那就做吧。」阿Ken感性地說，其實不只是想對自己有個交代，而是希望能夠分享，「演藝圈各個地方有很多地方還可以進步，如果可以傳遞給年輕表演者或幕後工作者那就好了。」他坦言，許多人求好心切或是恨鐵不成鋼，「但是如果只是在旁邊罵也不會改變的。」

▲阿Ken將「溝通」當作拍戲的第一重點。（圖／鏡文學提供）

阿Ken當導演時，注重人與人之間的頻率與默契，花了大把時間做「溝通」的工作。他坦言，劇組常因時間與經費，只求快速拍完，「完全投入在角色裡的演員，與怕耽誤到大家時間、想趕快完成拍攝的演員，最後的作品是完全不同的。但沒有人要過那個陣痛期，所以沒辦法到另一個境界。」

《Ｘ！又是星期一》團隊成立後，阿Ken每次開會總是強調：「不管你是搬道具的或是誰，只要有意見，對劇有好的影響，麻煩你說出來。也許我看不到自己的盲點，我願意被挑戰，罵我三字經都沒關係，只求作品能更好。」他說：「說出來的人不會受到懲罰，頂多就是沒有執行，而且我會求大家繼續說。」

▲阿Ken注重劇情的真實性，所以劇中都是「你我身邊」曾發生的趣事。（圖／鏡文學提供）

「一直以來，我對喜劇的態度是嚴肅的。」阿Ken形容，喜劇的歷史通常是反映現實面，目的不只是「好笑」，還得符合真實性。他表示，笑話不該拿到商業市場被檢視，因為：「我的鑽石，可能是你的垃圾。」他認為喜劇也有很多面向，「有人看到這幕會覺得好笑、好白癡；也會有人覺得，這人好可憐。」

最後，聊到希望觀眾在欣賞完新劇後，有哪些反饋？阿Ken淡淡地笑說：「觀眾覺得好看，分享給親友，這已經是奢求了。」《Ｘ！又是星期一》將於10月6日起播出。