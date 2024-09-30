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「宋慧喬母」朴志雅腦溢血猝逝　1年前最後身影催淚：我只是小咖⋯

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女星朴志雅於2022年參演劇集《黑暗榮耀》闖出知名度，更受邀頒獎2023年舉辦的第59屆百想藝術大獎，她出道22年終於熬出頭，當天雖是以「頒獎人」身份出席，她感性表示「我只是小咖，但卻彷彿成為很重要的人，大家為我鼓掌，那一刻我彷彿在發光」，感言獲得全場掌聲。

▲▼「宋慧喬母」朴志雅腦溢血猝逝　1年前最後身影催淚：我只是小咖⋯ 。（圖／翻攝自JTBC）

▲朴志雅1年前參加百想藝術大賞，當時她的頒獎感言獲得全場掌聲 。（圖／翻攝自JTBC）

朴志雅當晚為頒發劇團獎受邀出席，當時《黑暗榮耀》剛播出，她梳起俐落及肩短髮造型，幽默自嘲：「很多人應該是透過《黑暗榮耀》文同珢媽媽的角色而認識我，實際上，我並不是那麼可怕的人。」

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▲▼「宋慧喬母」朴志雅腦溢血猝逝　1年前最後身影催淚：我只是小咖⋯ 。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼朴志雅當時自嘲「我是不是那麼可怕的人」，還成功逗笑「女兒」宋慧喬。（圖／翻攝自JTBC）

▲▼朴志雅當時自嘲「我是不是那麼可怕的人」，還成功逗笑「女兒」宋慧喬。（圖／翻攝自JTBC）

朴志雅在戲劇圈打滾22年，回顧這條道路，她感性地表示：「我是從高中時期參加學校藝術慶典後，進而培養出當演員的夢想，那時我只是小咖，但卻彷彿成為很重要的人，大家為我鼓掌，那一刻我彷彿在發光，而最近的我時隔許久再次感受到當時的心情。」

最後她親切地向觀眾喊話「劇團界還有很多優秀的藝術人，他們正在等待可以發光的瞬間，如果想要認識他們的話，希望大家可以多多給予這些作品關注。」 她為劇團發聲，獲得全場掌聲，2023年參與頒獎典禮成了她的最後身影，30日突傳出病逝噩耗，她因腦溢血猝逝，大批粉絲沈痛哀悼。

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朴志雅, 黑暗榮耀

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