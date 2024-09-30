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韓佳人與延政勳「豪宅愛巢」首公開　塞得下兒童遊樂場卻爆住婆家5年

文／妞新聞

「韓佳人」與「延政勳」是韓國演藝圈公認的銀色夫妻，擁有一女、一男2寶的他們，婚姻已經邁向20週年，在婚後4年才正式回歸螢幕前復工的韓佳人，在多個綜藝節目中表現活躍，她最近還跟上時代趨勢，進軍影音創作者領域，開啟個人YouTube頻道자유부인 한가인，首集就下猛藥公開「自家豪宅」！

21億高級住宅開箱

超大客廳＋開放式廚房全曝光

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▲韓佳人與老公延政勳。（圖／naver 

史上最初！韓佳人與延政勳的愛巢首度在螢幕前公開啦！位於新堂洞地鐵波堤嶺站附近的豪華別墅成交價超過21億韓幣（大約台幣4千8百萬左右），內裝走潔白簡約風格，光是客廳的空間就可以塞進整個拍攝團隊。

▲韓佳人開啟個人YouTube頻道。（圖／Youtube／자유부인 한가인，下同）

畫面中韓佳人坐在奶油白色的L型沙發上、背後裝飾自己的畫報，鏡頭一掃而過能看到大尺寸液晶電視、落地窗，緊連的開放式廚房還有設置足以坐下10人的大長桌用餐區，寬敞又簡潔俐落的自家住宅讓製作組大讚：「太乾淨了！」

不請打掃阿姨來家裡？

韓佳人自爆「超爆笑原因」

而且原本還能擺設整座大型兒童遊戲設施、多箱玩具、一整面書櫃以及雜物，大到讓二寶媽韓佳人大呼：「花了3到4週才整理完成」，她立刻大吐苦水，表示平時為了照顧孩子、工作上通告已經行程緊湊，如果再認真打掃家裡會『累到昏倒』。

不過當被問到為什麼不請打掃阿姨呢？韓佳人卻透露：「我擔心她會覺得『韓佳人家裡怎麼這麼亂』，所以每次阿姨來我也得一起打掃」，親力親為的模範生行為引發爆笑。

韓佳人還加碼爆料：「剛結婚5年時間都是住在婆家」，他與延政勳在22歲時交往，2005年4月步入禮堂，不過當時新婚生活才不到半年，老公就被徵召入伍，因此她就獨自在公婆家居住了5年，感覺都是親女兒了吧（笑）？

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

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Niusnews妞新聞, 韓佳人, 延政勳, 豪宅

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