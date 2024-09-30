記者陳芊秀／綜合報導

35歲大陸女星張檬宣布懷孕！她過去曾整型爭議重創演藝事業，2022年與韓裔男星金恩聖領證結婚，日前發影片淚訴備孕3年卻沒有成功，並且被診斷出心理焦慮症，如今成功懷孕，發文「世界多了一個你，而我們多了一個世界」。

▲備孕將近3年，張檬宣布懷孕。（圖／翻攝自微博）

張檬透過影片分享寶寶超音波，看著腹中的寶寶一天天長大，宣布夫妻倆「要做爸爸媽媽了」。同時放出夫妻合照，她舉著寶寶超音波照與丈夫比愛心手勢，另一張照片側身入鏡，小腹明顯微隆，老公舉著「10 weeks」，疑似透露孕期已經10週。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張檬與老公合曬寶寶超音波。（圖／翻攝自微博）

▲張檬影片透露孕期10週。（圖／翻攝自微博）



而張檬曾在去年12月發表備孕影片，記錄自己備孕的辛苦過程。她因為屬於高齡產婦，一度流產，和老公做了孕前檢查，發現子宮有息肉，立刻確定動手術切除，之後喝了11個月的中藥養身體備孕，卻沒有成功，甚至做了輸卵管攝影，發現有些阻塞及沾黏，又馬上進行了疏通手術。她心情越來越焦慮，接受更多身體檢查，結果被確診焦慮症，但是為了求子，不敢吃抗焦慮藥物，只能透過掐大腿來緩解焦慮發作，自責：「寶寶一直不選我做媽媽，是不是因為我做的還不夠好？」

老公金恩聖則回應妻子留言「我要當爸爸啦！」張檬如願懷孕，但也令網友憂心孕期僅10週，似乎打破禁忌未滿3個月就宣布有孕，因此留言串不少人回覆「過3個月再官宣啊」、「正常不是12週3個月才對外公布嘛」。同時也有不少網友祝福「太不容易了」、「恭喜恭喜」。

▲網友憂心張檬孕期不到3月就公開，打破懷孕禁忌。（圖／翻攝自微博）