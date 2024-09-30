《黑白大廚》少了2大咖明星主廚參加　他親自揭曉：我拒絕了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓熱門料理實境秀《黑白大廚：料理階級大戰》找來白種元、米其林三星主廚﻿安聖宰2位評審加持，並號召各界武林好手，祭出殘忍的淘汰機制，全靠廚藝講話，甫播出就掀起觀眾注目。參賽廚師名氣大增以外，也有觀眾好奇「為何少了2大咖明星主廚金風與雷蒙金」，對此，兩人皆在近日於社群上發聲，金風坦言「拒演」，引起一陣熱議。

▲《黑白大廚》熱播中，卻有觀眾好奇為何少了2大咖明星主廚金風、雷蒙金參加。（圖／翻攝自Netflix官方IG）



南韓明星主廚金風本職是漫畫家，後來在節目《拜託了冰箱》以廚師身分登場，他的實力不輸專家，具備料理實力與知識，透過節目打開高知名度，在觀眾眼裡是位很會煮飯的廚師。

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▲金風坦言拒絕出演。（圖／翻攝自金風IG）



金風身為公眾人物，卻沒出現在《黑白大廚》，令不少粉絲感到訝異，直到近日才終於解開謎團。好友徐宥利日前貼出與他的對話，「哥哥，我最近正在看《黑白大廚》，可是你怎麼沒有演，難過」，金風首度對外解釋「我有收到邀約，會失去對料理的興趣所以拒絕了」，背後故事公開。

▲雷蒙金則是以幕後專家的身份給予節目組建議。（圖／翻攝自雷蒙金IG）



至於另一位明星主廚雷蒙金是南韓代表性的廚師，也曾出演《拜託了冰箱》，他的實力獲得全民認可，但同樣未出現於《黑白大廚》李。對此，他日前在IG親自解釋，自己有在觀看該節目，並承認節目組搜集專家的意見，其中一位就是他，此次以「幕後」的角色為節目貢獻。