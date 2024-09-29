KIMIKO被要電話「1招保有老公信任」　曝婚姻保鮮法：還能一起交朋友

記者蔡宜芳／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO在2020年嫁給天菜教授王家玄，結婚至今四年感情甜蜜，她也不時會在社群分享夫妻相處之道。KIMIKO 29日針對「如何真正抓住另一半的心」，寫下了自己的觀點，也分享和老公之間的愛情保鮮法。

▲KIMIKO和王家玄已結婚四年。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO認為，「如何抓住另一半的心」基本上是個假議題，因為若對方缺乏邊界感，無論做什麼、做再多，都無法改變情況。她強調，成熟的大人對自己的行為有清晰的認知，不需要別人來約束，「我認為，伴侶之間較舒服的關係是『熟不逾矩』。違心的事情少將就，冒犯的關係也不必強留，及時止損才是智慧之舉。」

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KIMIKO說，愛情中的邊界感並不是過度強調責任，而是雙方都能給予彼此安全感，既能互相關心，也能保持適當的距離，留出信任空間。在伴侶關係中，為對方作任何事情時，首先要考慮的是「我願不願意」、「我喜不喜歡」、「我開不開心」，「這聽起來或許有些自私，但只有當我們好好照顧自己的情緒，才能以積極的態度去對待對方，才能更好地扮演各種角色。此外，溝通方式也要明確，不要覺得對方會通靈。」

▲KIMIKO分享自己和老公相處的方式。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO舉例說明，她是一個很需要儀式感的人，所以她會明確告訴老公自己需要儀式感，「我喜歡收到小禮物，但我在意的不是數量或價格，而是做這個動作會讓我覺得自己被你放在心上。」當夫妻倆一起出去應酬時，如果有男生想要她的聯繫方式，她會面帶笑意的開玩笑說：「好啊，但我有答應我老公，如果帥哥要加Line，我得先跟他說一下。」然後她會把老公拉過來讓對方加聯繫方式，再由老公把自己拉進群組，「這樣的方式通常能讓夫妻一起交新朋友，同時增加彼此的信任感。」

KIMIKO也提到，她覺得「情緒管理」在伴侶關係中至關重要，她會在發脾氣前先衡量情緒釋放的時機，避免不必要的衝突。而她和老公都同屬於邊界感很重的人，結婚以來透過不斷的磨合和溝通，才逐步在彼此之間建立了理解和信任，「愛情不僅是相互吸引，更是彼此尊重與支持的過程。只有在這樣的基礎上，才能真正抓住另一半的心。」

【KIMIKO全文】

#如何真正抓住另一半的心

坦白說，我認為這是一個假議題。

如果對方缺乏邊界感，無論你做什麼，做再多都無法改變這種情況。成熟的大人對自己的行為有清晰的認知，不需要別人來約束。如果需要他人管束，那就代表雙方對這件事情的理解有所不同。

我認為，伴侶之間較舒服的關係是「熟不逾矩」。

違心的事情少將就，冒犯的關係也不必強留，及時止損才是智慧之舉。

愛情中的邊界感到底是什麼？

不是過度強調責任，而是雙方都能給予彼此安全感，既能互相關心，也能保持適當的距離，留出信任空間。

#我如何建立伴侶間的邊界感？

把自己的感受放在首位：

在伴侶關係中，為對方作任何事情時，首先要考慮的是「我願不願意，我喜不喜歡，我開不開心」。

這聽起來或許有些自私，但只有當我們好好照顧自己的情緒，才能以積極的態度去對待對方，才能更好地扮演各種角色。此外，溝通方式也要明確，不要覺得對方會通靈。清晰表達自己的需要，能讓彼此更了解對方真正的需求。

#舉例

#儀式感需求

我是一個很需要儀式感的人，所以我會明確告訴王先生，我需要儀式感。我喜歡收到小禮物，但我在意的不是數量或價格，而是做這個動作會讓我覺得自己被你放在心上（我自己是會這樣做的人）

每次收到小禮物時，我都會明確且正向地表達謝意。

#社交場合的避嫌

當我們兩個出去應酬時，難免會遇到新朋友。

如果有男生想要我的聯繫方式，我會面帶笑意的開玩笑說：

「好啊，但我有答應我老公，如果帥哥要加Line，我得先跟他說一下。」

然後我會把王先生拉過來，讓他們直接加聯繫方式，再由王先生把我拉進群組，這樣的方式通常能讓夫妻一起交新朋友，同時增加彼此的信任感。

#最後

情緒管理在伴侶關係中至關重要，我脾氣不算好，但我會在發脾氣前先衡量情緒釋放的時機，避免不必要的衝突，爆走到無法挽回的局面（看到這裡，如果想要抬槓說，伴侶間發情緒還要看時間也太累，可以直接關掉這篇Po文，因為這代表我們對情緒管理的認知不同，不用勉強自己認同我的觀點）

我和王先生都同屬於邊界感很重的人，結婚以來透過不斷的磨合和溝通，才逐步在彼此之間建立了理解和信任。

愛情不僅是相互吸引，更是彼此尊重與支持的過程。只有在這樣的基礎上，才能真正抓住另一半的心。

其實最懂如何抓住人心的，是家裡的Hola。Hola的超能力是在感受到空氣間出現緊繃狀態時，優雅地小跑步來，做出一些調皮搗蛋的行為（像是把東西推到地上）再睜大眼睛，趴我們面前發出呼嚕聲，轉移注意力，讓我們瞬間忘記爭吵的理由

貓才真是懂得抓住人心的王者