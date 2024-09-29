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MARiA飆唱神曲〈極樂淨土〉！　道地台語相約：水啦，一定會回來

記者吳睿慈／台北報導

日本團體GARNiDELiA迎來10周年，他們29日在Zepp New Taipei舉辦演唱會，本次巡迴耗時5個月、近30場的演出，GARNiDELiA表示，「這10年來最難忘的回憶其實都在每次的巡演當中，對於陪伴10年的歌迷朋友們很真心的感謝，因為有大家，才能每年不斷成長，也因為有大家的愛，GARNiDELiA才能繼續站在舞台上」，懷抱著大家的愛與對大家滿滿的感謝，他們使出渾身解數，尤其是安可曲〈極樂淨土〉一出，全場嗨到最高點。

▲▼ GARNiDELiA。（圖／好玩國際文化提供）

▲GARNiDELiA再度於台開唱。（圖／好玩國際文化提供）

GARNiDELiA抵台後，MARiA跟著工作人員前往大啖台菜料理，toku則到處走走外也前往Live House觀賞好友HITORIE的演出，除了各自把握時間享受在台北的歡樂時光外，兩人也分別在IG上打卡表達非常期待見到歌迷。

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▲▼ GARNiDELiA。（圖／好玩國際文化提供）

▲GARNiDELiA秀出誠意不斷講中文。（圖／好玩國際文化提供）

台北演唱會以〈TEN〉開場，全場歌迷馬上陷入瘋狂，台下隨著歌曲節奏拍手、打call並大喊應援口號，場面相當熱血沸騰。GARNiDELiA也準備了很多中文回應歌迷的熱情，MARiA：「大家晚安！我們是GARNiDELiA！我很高興，謝謝你們，我很開心再來台北。」接著toku也秀出誠意：「大家吼！呷飽未！我去了九份，爬了很多樓梯，我太累了，但是風景很美，然後我買了鳳梨酥，然後在台北有很多我喜歡吃的東西，謝謝，我愛你，台北。」 MARiA聽完toku講完一長串中文後笑著表示：「很棒！toku很多很多練習。我也愛你，台北，今天一起high起來！」

▲▼ GARNiDELiA。（圖／好玩國際文化提供）

▲GARNiDELiA安可帶來神曲〈極樂淨土〉。（圖／好玩國際文化提供）

演唱會當中，GARNiDELiA演唱了2024新專輯的歌曲，也準備了許多大家非常喜愛的熱門歌曲如〈grilletto〉、〈BLAZING〉、〈ambiguous〉、〈紅葉愛唄〉、〈謳歌爛漫〉、〈幻愛遊戯〉等，在唱到〈貓之城〉時，Maria戴上貓耳，跳著輕快、可愛，時而又帶點魅惑的貓步舞，電暈全場，GARNiDELiA演唱會尾聲時也表示：「今天真的是最棒的一天，我們一定會再相見的，就讓我們一起high到最後！」

安可〈極樂淨土〉一出，點燃全場最高潮，GARNiDELiA也拿起手機與全場歌迷自拍留念，更帶動高喊：「水啦！我們愛台北，我們一定會再來的。」演唱會就在台上台下互相熱情呼應下，完美結束今晚的演出。

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