吳謹言婚後首公開露面！「蓬裙飄孕味」被爆料：私下都穿孕婦裝

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星吳謹言因《延禧攻略》爆紅，今年推出《墨雨雲間》再登新的事業巔峰，日前無預警宣布與男星洪堯結婚，突如其來的喜訊讓眾多粉絲震驚。消息一出，外界開始猜測她疑似懷孕。近日，吳謹言在婚後首次公開亮相，出席代言活動時穿著一襲篷篷裙，微微隆起的小腹引發更多懷孕傳聞，甚至有爆料稱她私下經常穿寬鬆孕婦裝。

▲吳謹言結婚後，一舉一動再度成為矚目焦點。（圖／翻攝自吳謹言微博）

吳謹言今年6月因在電視劇《墨雨雲間》中飾演復仇女「薛芳菲」一角，再次攀上演藝事業高峰。然而，就在事業正當紅時，她突然宣布與洪堯結婚，令許多粉絲感到不解。雖然不少人送上祝福，但也有部分人質疑她是否因為懷孕才突然決定結婚。對於這些傳聞，吳謹言至今都沒有做出正面回應，懷孕一事仍未被證實。

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近日，吳謹言出席婚後的首次代言活動，身穿粉紫色的寬鬆禮服，搭配平底鞋，腰間的設計顯得格外寬鬆，還特意別了一朵大花。許多網友認為這套裝扮是刻意選擇來遮掩小腹，尤其從側面看，小腹微微隆起的跡象相當明顯。這也讓「吳謹言懷孕」的話題迅速登上熱搜榜，網友紛紛留言「這裙子也擋不住懷孕的味道」、「肚子確實大了，懷孕實錘了」、「變胖了反而更好看」。

▲吳謹言出席公開活動，被說穿著飄孕味。（圖／翻攝自微博）

此外，還有傳言指出，吳謹言私下對於懷孕這件事並不避諱，休息時甚至都穿著孕婦裝。對於吳謹言公開露面，甚至有網友批評洪堯：「老婆懷孕了還讓她參加活動，你到底在幹嘛呢？」雖然懷孕的消息尚未得到官方證實，但吳謹言近期的公開亮相和網友的討論，可看出她婚後生活仍會持續成為關注焦點。