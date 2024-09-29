ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

吳謹言婚後首公開露面！「蓬裙飄孕味」被爆料：私下都穿孕婦裝

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸女星吳謹言因《延禧攻略》爆紅，今年推出《墨雨雲間》再登新的事業巔峰，日前無預警宣布與男星洪堯結婚，突如其來的喜訊讓眾多粉絲震驚。消息一出，外界開始猜測她疑似懷孕。近日，吳謹言在婚後首次公開亮相，出席代言活動時穿著一襲篷篷裙，微微隆起的小腹引發更多懷孕傳聞，甚至有爆料稱她私下經常穿寬鬆孕婦裝。

▲吳謹言出席公開活動，被說穿著飄孕味。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言結婚後，一舉一動再度成為矚目焦點。（圖／翻攝自吳謹言微博）

吳謹言今年6月因在電視劇《墨雨雲間》中飾演復仇女「薛芳菲」一角，再次攀上演藝事業高峰。然而，就在事業正當紅時，她突然宣布與洪堯結婚，令許多粉絲感到不解。雖然不少人送上祝福，但也有部分人質疑她是否因為懷孕才突然決定結婚。對於這些傳聞，吳謹言至今都沒有做出正面回應，懷孕一事仍未被證實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

近日，吳謹言出席婚後的首次代言活動，身穿粉紫色的寬鬆禮服，搭配平底鞋，腰間的設計顯得格外寬鬆，還特意別了一朵大花。許多網友認為這套裝扮是刻意選擇來遮掩小腹，尤其從側面看，小腹微微隆起的跡象相當明顯。這也讓「吳謹言懷孕」的話題迅速登上熱搜榜，網友紛紛留言「這裙子也擋不住懷孕的味道」、「肚子確實大了，懷孕實錘了」、「變胖了反而更好看」。

▲吳謹言出席公開活動，被說穿著飄孕味。（圖／翻攝自微博）

▲吳謹言出席公開活動，被說穿著飄孕味。（圖／翻攝自微博）

此外，還有傳言指出，吳謹言私下對於懷孕這件事並不避諱，休息時甚至都穿著孕婦裝。對於吳謹言公開露面，甚至有網友批評洪堯：「老婆懷孕了還讓她參加活動，你到底在幹嘛呢？」雖然懷孕的消息尚未得到官方證實，但吳謹言近期的公開亮相和網友的討論，可看出她婚後生活仍會持續成為關注焦點。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

快讓路！黑狗兄「撂兄弟」壓馬路 超大陣仗噴霸氣...網：社會我狗哥

推薦閱讀

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」！被西裝男捧臉頰：美好的你值得等待

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」！被西裝男捧臉頰：美好的你值得等待

楊繡惠淚控徐乃麟！王彩樺客觀表態了　林美秀也發聲：不要往心裡放

楊繡惠淚控徐乃麟！王彩樺客觀表態了　林美秀也發聲：不要往心裡放

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

不願公開戀愛被貼標籤！　韓女星說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚

不願公開戀愛被貼標籤！　韓女星說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

法拉利姐深夜遭母趕出家門！　淚崩控訴「還原始末」：斷絕母女關係

法拉利姐深夜遭母趕出家門！　淚崩控訴「還原始末」：斷絕母女關係

短今錄影衣服太短！開洞泳衣整件外露「蹦出一半」超兇事業線全看光

短今錄影衣服太短！開洞泳衣整件外露「蹦出一半」超兇事業線全看光

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

徐乃麟暫離台灣！見楊繡惠爆氣「問候人家媽媽」…打破沉默回15字

何妤玟突公開婚紗照「西裝男捧臉」超閃！　本人親揭對方身份

何妤玟突公開婚紗照「西裝男捧臉」超閃！　本人親揭對方身份

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

台3男星「沒買票」想刷臉台中樂園！結果全GG 2度闖關被嗆：出錢會死啊

何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人

胡宇威入圍金鐘！　「節目來賓意外過世」含淚參加告別式

何妤玟離婚4年「凌晨突PO婚服照」！被西裝男捧臉頰：美好的你值得等待

楊繡惠淚控徐乃麟！王彩樺客觀表態了　林美秀也發聲：不要往心裡放

尪嫌「睡衣太不規矩」楊佩潔被提5要求！離婚最後稻草曝：他說久了沒fu

不願公開戀愛被貼標籤！　韓女星說到做到「出道8年零緋聞」宣布結婚

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

法拉利姐深夜遭母趕出家門！　淚崩控訴「還原始末」：斷絕母女關係

短今錄影衣服太短！開洞泳衣整件外露「蹦出一半」超兇事業線全看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

吳謹言

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 球迷不爽鏡頭沒被看「傳訊情勒」！賴可爆氣：當啦啦隊會通靈？
  2. 杜淳妻合照葉珂「遭疑天王嫂培訓班聚會」　還原相識過程：姐不是
  3. 古巨基宣布退出節目！「急性中耳炎」送醫被告知：聽力剩一半
  4. 「樂天女孩」籃籃制約象迷？ 跳舞畫面粉絲搶拍　震驚：這什麼奇景
  5. 吳謹言婚後首公開露面！「蓬裙飄孕味」被爆料：私下都穿孕婦裝
  6. 何妤玟公開正面婚紗照「男方是混血男星」！告白：發現最值得我付出愛的人
  7. 秦霄賢再遭毀滅式爆料「孕期出軌」　女星曬墮胎證明：自毀換道歉
  8. 直擊／只為與她自拍！李帝勳跪著寵粉　大喊「不想下班」情話狂撩
  9. 西門炸蛋蔥油餅攤販起火「他一旁唱Rap嘲笑」！街頭藝人被出征道歉了
  10. 孫安佐打拳賽「狄鶯、孫鵬缺席」原因曝光！　見母槓上酸民發聲了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366