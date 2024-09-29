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吳慷仁大陸新戲低調開拍　《模仿犯》製作人「曝他私下想法」發聲

記者黃庠棻／台北報導

第四屆「野草計畫－故事創意大賽」由社團法人台灣野草創作家協會主辦，瀚草文創事業股份有限公司及英雄旅程股份有限公司協辦，邀請14個知名影視平台與投資方共同合作，今（29）晚舉行頒獎典禮，演員蔡亘晏（爆花）、黃河以及製作人湯昇榮一同接受媒體訪問。

▲蔡亘晏（爆花）、黃河、製作人湯昇榮。（圖／記者黃庠棻攝）

▲黃河、蔡亘晏（爆花）、製作人湯昇榮出席第四屆野草計畫。（圖／記者黃庠棻攝）

瀚草影視製作人湯昇榮製作過多部經典作品，包含台劇《麻醉風暴》、《茶金》、《模仿犯》等，其中《麻醉風暴》與《模仿犯》都有與吳慷仁合作的經驗，談到近期對方因為進軍大陸而遭到網友熱議一事，也替對方發聲。

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▲▼《八戒》監製湯昇榮+導演邱立偉平面聯訪 。（圖／記者湯興漢攝）

▲製作人湯昇榮。（圖／記者湯興漢攝）

湯昇榮被問到吳慷仁時，態度大方回應，說道「慷仁我覺得他沒問題啦！我覺得大家不要想太多」，透露自己也不知道對方簽約有沒有發生變化，回憶過去合作的經驗，他表示「慷仁覺得演員不是那麼重要，反而看重的是作品」。

▲吳慷仁、姚淳耀、庹宗華、陳博正、邱偲琹《模仿犯》，金鐘58入圍17項大獎 。（圖／瀚草文創提供）

▲湯昇榮跟吳慷仁有不少合作經驗 。（圖／瀚草文創提供）

不僅如此，湯昇榮進一步透露，吳慷仁近期都在各地演出，包含香港、馬來西亞都有作品推出，認為「（去大陸）只是他其中一個演出」，但因為演員身份被放大檢視，他坦言「每個演員都會想要挑好作品，覺得大家可以慢慢看演員的表現，不要為難大家」，尤其「台灣的產業都要往前走」，喊話「相信每個人都會有自己的判斷」。

▲▼吳慷仁拍戲現場被直擊。（圖／翻攝自微博）

▲吳慷仁大陸拍戲現場被直擊。（圖／翻攝自微博）

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