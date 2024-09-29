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金鐘還沒到…《鹽水大飯店》傳捷報！孫淑媚「代表台灣出戰」手抖

記者黃庠棻／台北報導

公視台語台首年參賽亞洲影藝創意大獎即獲得四項國家大獎，將代表台灣與亞太地區多國角逐最終獎項。影藝創意大獎（Asian Academy Creative Awards）是「亞洲創意藝術學院」舉辦的亞太內容創作和媒體製作領域獎項，日前公布今年國家優勝（National Winners），公視台語台首年參賽即獲得四項國家大獎表現亮眼。

▲公視台語台於亞洲影藝創意大獎傳捷報。（圖／公視台語台提供）

▲公視台語台於亞洲影藝創意大獎傳捷報。（圖／公視台語台提供）

公視台語台成立至今年邁入第五年，於九月上旬公布的電視金鐘獎中獲得十八項入圍，九月底於亞洲影藝創意大獎再傳捷報。孫淑媚為《鹽水大飯店》打造的主題曲〈無罣礙〉在入圍電視金鐘戲劇類節目原創歌曲獎後，再度於亞洲影藝大獎獲得最佳主題曲國家優勝，將代表台灣與其他國家的最佳主題曲角逐年度大獎。

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▲公視台語台於亞洲影藝創意大獎傳捷報。（圖／公視台語台提供）

▲公視台語台於亞洲影藝創意大獎傳捷報。（圖／公視台語台提供）

孫淑媚兩次獲知入圍消息，於臉書上表達「終於被聽見了」、「興奮到手抖視線模糊」等喜悅之情。在開放留言祝福中，也和以《我的婆婆怎麼那麼可愛2》入圍的鐘欣凌互相恭賀。

▲公視台語台於亞洲影藝創意大獎傳捷報。（圖／公視台語台提供）

▲孫淑媚的〈無罣礙〉獲得最佳主題曲。（圖／公視台語台提供）

台語台已播出到第七季的口碑益智節目《全家有智慧》獲得最佳益智綜藝節目獎 國家優勝；深得觀眾喜愛的《HiHi 導覽先生》獲得最佳綜合娛樂節目獎。兩部台語節目都將代表台灣在12月頒獎典禮與各國作品進行最終獎項競賽。

▲公視台語台於亞洲影藝創意大獎傳捷報。（圖／公視台語台提供）

▲《全家有智慧》獲得最佳益智綜藝節目獎。（圖／公視台語台提供）

由新加坡演員李銘忠挑戰全台語演出的台語有影作品《夜盲》在金鐘獎入圍包含迷你劇集男主角等獎項，也於亞洲影藝創意大獎獲得最佳劇情長片台灣的國家優勝代表門票。

▲公視台語台於亞洲影藝創意大獎傳捷報。（圖／公視台語台提供）

▲《夜盲》獲得最佳劇情長片。（圖／公視台語台提供）

公視台語台今年不只金鐘入圍18項創歷史新高，包含《鹽水大飯店》入圍迷你劇集獎、迷你劇集導演獎、迷你劇集編劇獎、迷你劇集最佳男主角、迷你劇集最佳女配角、迷你劇集最佳男配角、戲劇類原創歌曲獎；台語有影電視電影《夜盲》入圍迷你劇集最佳男主獎等五項大獎、《聖誕夜奇蹟》入圍電視電影獎。

兒少節目《收成ê彼一工》入圍兒童少年節目主持人獎等。更跨出國界參與國際獎項競賽，將在節目類角逐最終大獎，蘊積豐沛製作實力的作品紛紛獲得好成績，開台五年以來對台語影視品質的堅持終於開花結果。

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