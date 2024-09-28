《葬送的芙莉蓮》終於確定「製作第二季」！1周年活動現場驚曝喜訊

記者劉宛欣／綜合報導

改編自同名漫畫的日本人氣動畫《葬送的芙莉蓮》即便已經播畢半年仍讓觀眾印象深刻，由於漫畫還有後續冒險故事，而官方卻遲遲未釋出製作第二期動畫的消息，讓不少人相當心急，28日終於傳出喜訊，在紀念動畫首播一周年的活動上，終於證實將製作第二季，消息一出火速就在動漫迷間引發熱烈討論。

▲《葬送的芙莉蓮》確定推出第二季動畫。（圖／翻攝自X）

《葬送的芙莉蓮》9月28日在東京舉辦了動畫播放一週年紀念活動「動畫播放一週年紀念《葬送的芙莉蓮》特別放映」。活動中播放了動畫第一季的第1至第4集，並宣布將製作第二季。飾演主角芙莉蓮的聲優種崎敦美，引用了第一季最終回的台詞：「下次再見面的時候，會覺得不好意思。」激動地表達了喜悅的心情。至於第二季的播出時間及詳細內容，將在日後公布。

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▲《葬送的芙莉蓮》去年播出後，連播半年持續擁有超高討論度。（圖／翻攝自葬送的芙莉蓮）

《葬送的芙莉蓮》是由山田鐘人原作、阿部司作畫的漫畫，於2020年4月開始在「週刊少年Sunday」連載。故事講述了曾打倒魔王的勇者隊伍中的魔法使芙莉蓮，因為是精靈而擁有長壽，在經歷了同伴的逝去後，為了「了解人類」而踏上旅途的故事。該作推出至今獲得多項大獎，累計發行量也已超過2200萬本。