49歲陳曉東小巨蛋唱到受不了　當眾崩潰倒地：容易嗎！

記者蔡琛儀／台北報導

49歲陳曉東今（28日）在台北小巨蛋開唱，並換上亮片背心，大秀精壯手臂肌，在唱完一連串唱跳歌曲串燒〈心理遊戲〉、〈結他〉、〈跑〉、〈特務〉後，他終於忍不住氣喘吁吁直呼：「當偶像容易嗎？」還當場躺在舞台上：「我這件衣服真的是好重啊，哎呀，讓我躺一下！」相當真性情，讓全場歌迷都笑翻。

▲▼ 陳曉東一連唱跳四首快歌，喘到直接躺在地上，相當率性。（圖／記者黃克翔攝）

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他先前曾透露女兒們學舞已久，這次會讓讓姊妹倆上台參與演出，今9歲和8歲的愛女朵朵、多多果然也上台替他伴舞，陳曉東開心介紹一對女兒，「這兩位是我的幼崽。」大女兒朵朵大方和全場觀眾打招呼，小女兒多多則有些害羞，陳曉東笑說：「她好酷，兩個個性差很多。」而9歲的世界霹靂舞冠軍NANA今天也登台演出。在介紹完所有舞群後，陳曉東又二度躺下，感嘆：「小巨蛋的風景！」

▼陳曉東帶著一對女兒上台。（圖／記者黃克翔攝）

此外，今天還有歌迷在他演唱會上求婚，突然打斷正在講話的陳曉東，隨後說自己打算要跟女友求婚，陳曉東打趣說：「這...是我的演唱會欸。」好在最後歌迷求婚成功，也讓陳曉東看得相當開心。

▲9歲的世界霹靂舞冠軍NANA（白衣者）也受邀上台。（圖／記者黃克翔攝）