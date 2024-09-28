伍佰斥資6000萬製作歌劇...宣告最終加演　主角鳳小岳變他！

記者蔡琛儀／台北報導

搖滾天王伍佰去年斥資6000萬元，推出自編自導自演的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》，今年宣布加演，從昨（27日）起連續兩個周末在台北流行音樂中心上演，伍佰再度化身「光魔王」，帶領詹詠安、法蘭、雷擎、八十八顆芭樂籽阿強、Sandra及周厚安等人出演，由於北流上演的版本佈景或道具過大，無法塞進台灣的其他劇場，因此這六場公演被視為台北的「最終加演場」。

▲伍佰搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》找來荷爾蒙少年主唱詹詠安擔任主角。（圖／月光音樂提供）

全劇共演唱26首伍佰創作的歌曲，並佐以奇幻、創新又充滿生命力的舞台效果，交織出主角「大A」追夢的奇幻旅程。獨立樂團「荷爾蒙少年」的主唱詹詠安，接棒鳳小岳飾演主角「大A」，年僅25歲的他不但年齡及背景都與「大A」相仿，能唱能演、過人吉他功力也讓伍佰盛讚。

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為此，詹詠安從今年二月起密集培訓接受伍佰並一對一指導，伍佰更傳授舞台經驗，九月初帶著他登「上海簡單生活節」開唱練膽，他與伍佰合唱兩首歌劇中的歌曲〈樂芙〉及〈Baby Baby Baby〉成功征服上海簡單生活節現場兩萬多名觀眾的耳朵，他也興奮表示：「非常期待接下來將要發生的一切！」

▲伍佰首次自編自導自演的搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》近日加演。（圖／月光音樂提供）

此外，「光魔王」伍佰更祭出互動環節，讓全場觀眾在一同登上「泰坦星」狂歡的同時，透過小互動也能享受「沉浸式」的看戲體驗，伍佰特別邀請觀眾一起「dress code」：「由於泰坦星上的紫外線太強了，所以移民到泰坦星的地球人都很快就曬傷了！這六天要一起去泰坦星（北流）完成『成功之路』旅程的地球人們，請先化好曬傷妝再進場，以免二次傷害喔！」

對於在疫情期間成立「太空彈劇團」，自編自導自演的《成功之路》也即將完成20場巡演，伍佰感到非常開心，他自豪地表示：「太空彈劇團是十年計劃，這只是剛起步，希望不久的將來，有時間再創作第二部音樂歌劇！」他也鬆口透露，2025年即將開啟全新巡迴演唱會的好消息。

▲伍佰宣布明年開啟全新巡演。（圖／月光音樂提供）