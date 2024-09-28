向太被逼當舞女！生母欠債「收百萬台幣」賣掉她…罕吐原生家庭傷痛

記者陳芊秀／綜合報導

「向太」陳嵐是香港影視大亨向華強的老婆，近年投入大陸直播帶貨市場，人氣旺到超越兒子向佐，即將要接旅遊真人秀綜藝。她在台灣出生，近日吐露淒苦身世，被好賭的媽媽逼去當舞女。

▲向太吐露淒苦身世，被生母逼去舞廳當舞女。（圖／翻攝自微博）

向太年輕時外型亮麗，還是學霸，但從小爸爸重男輕女，自己小學六年級時就去電子廠打工。她家裡有5個孩子，自己排行老二，大哥患有肝炎，連哥哥的大學學費也由她賺錢籌來，同時也要為自己的學費想辦法。

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後來向太考上了大學，卻因為媽媽爛賭，因此被逼去舞廳做舞女。媽媽告訴她不需要上大學，已經拿了人家100萬台幣，要她去工作還債，爸爸也因此下跪求她，不去父母就會離婚，這令她感到萬念俱灰，加上性格好強，「那時候覺得世界末日了」。

▲向太爸爸重男輕女，而且長大後才得知爸爸不是親生父親。（圖／翻攝自微博）

▲向太媽媽爛賭欠債，拿人家100萬台幣逼她去舞廳工作。（圖／翻攝自微博）



向太後來在朋友租的小公寓裡一度試圖輕生，半夜被朋友發現倒在地上，滿地是血，及時送醫救回一命。她從鬼門關走過一遭，決定勇敢，剛好有人邀她當模特兒，從此努力工作，人生也開始有了不同變化。

▲向太尋短被朋友救回一命。（圖／翻攝自微博）

過去向太受訪也曾提及自己辛酸的過往。她6歲罹患白血病，好在透過骨髓配對痊癒，努力學業考上大學之際，卻遭生母逼去當舞女。她開始當模特兒後，因緣際會結識香港來台灣發展的向華強，23歲就互許終身。

▲向太後來去當模特兒。（圖／翻攝自微博）

▲向太結識向華強後結為夫婦。（圖／翻攝自微博）