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抗癌中度過60大壽　小彤熬八次化療　痊癒後與老公世界旅遊

記者葉文正／台北報導

今年驚爆罹患胰臟癌的暢銷兩性作家、「愛情天后」小彤，27日在她經營的「愛玩美」診所度過60大壽。以往不喜歡過生日的她，今年大方接受員工熱情的慶生安排，小彤說：「本來想躲起來，但是想想上半場完美結束，要開始下半場人生了，就把今年生日當作一個全新啟航的儀式。」許願時，她說：「希望能讓我活久一點，家裡還有兩個老寶貝要照顧；第二個願望，希望我的朋友們都身體健康，癌症我得就好了，謝謝他們生日都把第一個願望給我。」

▲小彤老師慶祝60大壽。（圖／馬可孛羅公關）

▲小彤老師慶祝60大壽。（圖／馬可孛羅公關）

因為生病，今年的生日對小彤老師意義特別不同，他引用了韓劇《媽媽朋友的兒子》中的一段語錄「我的人生好像過熱了，一直全速運轉，中央處理器就停止運作了，畫面也卡住，什麼金鑰都行不通，所以我別無他法，只能讓自己關機重開」；小彤說：「我的前人生都在拼命賺錢養家，照顧一大堆家人，買房給他們，沒有休息，這次老天給我一次重生機會，下半場我想開始為自己著想，不再拼命賺錢，努力對抗癌症，幫助一些弱勢者，成為別人的光。」

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▲小彤老師慶祝60大壽。（圖／馬可孛羅公關）

▲員工們幫小彤老師慶生。（圖／馬可孛羅公關）

除了慈善捐贈，她也悄悄將「愛玩美診所」進行股權轉移，小彤說：「很多人想承接我的醫美診所。開出的條件也很誘人，但我幾經考慮，覺得讓現有員工認購股份，是最好的安排。因為他們都跟我超過十年，對診所十分熟悉，客人就不須面對診所轉換造成適應上的困擾。」

▲小彤老師慶祝60大壽。（圖／馬可孛羅公關）

▲小彤老師許願環遊世界。（圖／馬可孛羅公關）

其次，「愛玩美」診所16年來因為誠信，一直穩定獲利。讓這些已經親如家人的員工入股，是小彤對他們多年來貢獻的感激與保障。小彤平時就很照顧員工，昨員工自發性提議為她慶生、陪她切蛋糕，祝福她早日康復，期待昔日那個講話很大聲、走路很快的小彤再現。

▲小彤老師慶祝60大壽。（圖／馬可孛羅公關）

▲小彤老師已挺過八次化療。（圖／馬可孛羅公關）

小彤目前已經完成第八次化療，坦言從第七次起，腸胃副作用越來越嚴重，整天肚子翻攪噁心，還曾經一天拉了六、七次肚子，幸好主治醫師很負責，加上她一些醫師好友與生技公司老闆朋友送來很多保健品，緩解腸胃不適。小彤說：「現在家裡的保健品與營養品多到吃不完，只好轉送一些給認識的癌友；我常想，我有這麼強大的後援團隊，給我這麼多的愛與關懷，雖然身體還是不舒服，但是我每天早上醒來，都覺得自己真的很幸運也很幸福。」

至於最親的老公和女兒，小彤說她先生一直很體貼，「因為食慾不佳，只要我想吃什麼，他就縱容我點甚麼，可是常常食物送來，我會突然噁心不想吃，所以我常一餐點了三、四個外送都只吃一些，其他都交給老公處理，幾個月下來他胖了四、五公斤」。但為了配合她的重生，先生已經開始規劃，等她十二次化療完成後，要帶她到世界旅遊，甚至考慮幾個月長居歐洲或日本。

而原本要到美國伯克利音樂學院上大學的女兒，因為捨不得離開媽媽，放棄留學、選擇在台灣讀她喜歡的心理系，美國伯克利音樂學院的課程則暫時改成線上修讀學分，預計國內大學畢業後，再出國修讀碩士學位。

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