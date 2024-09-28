Keanna神隱4月全說了「自戀夫妻騙不知情大眾」！網酸：還在講 她首反擊

記者潘慧中／綜合報導

Keanna 5月請律師及兩名男性友人代為點交由前夫謝和弦、老婆陳緗妮（莉婭）賠償的134萬後，神隱至今。沒想到，她27日突然在Threads發文：「這邊是可以說實話的地方嗎？」貼文再度引發討論。

▲Keanna神隱多月後突然發文。（圖／翻攝自Threads／keanna_taiyh）



Keanna開頭便寫下「有對活在謊言裡的自戀型人格夫妻」，她並沒有指名道姓，但直指對方「三不五時就打著愛台灣的名號用力的宣傳自己，也喜歡用人身攻擊批判他人，兩人時常一唱一和，想以此來籠絡人心，挽救那斷崖式下滑的人氣」。

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▲Keanna點名「有對活在謊言裡的自戀型人格夫妻」。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



Keanna認為這對夫妻對台灣從來沒有實質貢獻，只是出一張嘴，「但演得好有骨氣，大家也就跟著相信！事實是這對夫妻自己當時舔共失敗，因為沒有他們的市場，只好再爬回台灣騙不知情的大眾。」

▲Keanna聲稱這對夫妻在騙不知情的大眾。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）



看到有網友認為這是造謠時，Keanna在留言區回應，「我相信就算今天我打出謊言夫妻的名字，你也可能一樣會不分是非的說我造謠。」至於有人酸「講了多久還在講」，她則反擊這篇打臉文是自己第一次分享，「我想你可能沒看清楚我的第一句？還是你認為這裡不可以說實話呢？」

▲Keanna回應酸民。（圖／翻攝自Threads／keanna_taiyh）



Keanna Threads全文：

這邊是可以說實話的地方嗎？

有對活在謊言裡的自戀型人格 夫妻，三不五時就打著愛台灣的名號用力的宣傳自己，也喜歡用人身攻擊批判他人，兩人時常一唱一和，想以此來籠絡人心，挽救那斷崖式下滑的人氣，雖然對寶島從來沒有實質上的貢獻，只會出一張嘴，但演的好有骨氣，大家也就跟著相信！

事實是這對夫妻自己當時舔共失敗，因為沒有他們的市場，只好再爬回台灣騙不知情的大眾，其實網路都能查得到，

那些年為了想紅一臉哈巴狗的樣子

汪！