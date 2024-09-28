ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

Keanna神隱4月全說了「自戀夫妻騙不知情大眾」！網酸：還在講 她首反擊

記者潘慧中／綜合報導

Keanna 5月請律師及兩名男性友人代為點交由前夫謝和弦、老婆陳緗妮（莉婭）賠償的134萬後，神隱至今。沒想到，她27日突然在Threads發文：「這邊是可以說實話的地方嗎？」貼文再度引發討論。

▲▼Keanna。（圖／翻攝自Threads／keanna_taiyh）

▲Keanna神隱多月後突然發文。（圖／翻攝自Threads／keanna_taiyh）

Keanna開頭便寫下「有對活在謊言裡的自戀型人格夫妻」，她並沒有指名道姓，但直指對方「三不五時就打著愛台灣的名號用力的宣傳自己，也喜歡用人身攻擊批判他人，兩人時常一唱一和，想以此來籠絡人心，挽救那斷崖式下滑的人氣」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Keanna點名「有對活在謊言裡的自戀型人格夫妻」。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

Keanna認為這對夫妻對台灣從來沒有實質貢獻，只是出一張嘴，「但演得好有骨氣，大家也就跟著相信！事實是這對夫妻自己當時舔共失敗，因為沒有他們的市場，只好再爬回台灣騙不知情的大眾。」

▲Keanna聲稱這對夫妻在騙不知情的大眾。（圖／翻攝自Instagram／keanna_taiyh）

看到有網友認為這是造謠時，Keanna在留言區回應，「我相信就算今天我打出謊言夫妻的名字，你也可能一樣會不分是非的說我造謠。」至於有人酸「講了多久還在講」，她則反擊這篇打臉文是自己第一次分享，「我想你可能沒看清楚我的第一句？還是你認為這裡不可以說實話呢？」

▲▼Keanna。（圖／翻攝自Threads／keanna_taiyh）

▲Keanna回應酸民。（圖／翻攝自Threads／keanna_taiyh）

Keanna Threads全文：

這邊是可以說實話的地方嗎？
有對活在謊言裡的自戀型人格 夫妻，三不五時就打著愛台灣的名號用力的宣傳自己，也喜歡用人身攻擊批判他人，兩人時常一唱一和，想以此來籠絡人心，挽救那斷崖式下滑的人氣，雖然對寶島從來沒有實質上的貢獻，只會出一張嘴，但演的好有骨氣，大家也就跟著相信！
事實是這對夫妻自己當時舔共失敗，因為沒有他們的市場，只好再爬回台灣騙不知情的大眾，其實網路都能查得到，
那些年為了想紅一臉哈巴狗的樣子
汪！

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

天氣熱…電眼妹扯開衣服「巨彈噴出」　6秒激晃片把網友逼瘋：我重播1小時！

推薦閱讀

TRASH頤原深夜宣布結婚了！　「甜娶八點檔正妹女星」見證人全是明星

TRASH頤原深夜宣布結婚了！　「甜娶八點檔正妹女星」見證人全是明星

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

《哈利波特》麥教授去世！　演員兒證實「安詳離開」享壽89歲

《哈利波特》麥教授去世！　演員兒證實「安詳離開」享壽89歲

瑀熙公開「直播主真實收入」！　本人認證：天花板很高

瑀熙公開「直播主真實收入」！　本人認證：天花板很高

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

水原希子「薄紗下兩點全露」出席時裝秀！　解放美胸…同框車銀優

水原希子「薄紗下兩點全露」出席時裝秀！　解放美胸…同框車銀優

依依直播淚駁「離婚不顧3子」！　挨酸公主病、壞老婆吐心聲

依依直播淚駁「離婚不顧3子」！　挨酸公主病、壞老婆吐心聲

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態…唐從聖也發聲

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態…唐從聖也發聲

快訊／28歲日歌手酸欠少女突離世！丈夫悲痛證實…7月停工治病

快訊／28歲日歌手酸欠少女突離世！丈夫悲痛證實…7月停工治病

《哈利波特》麥教授89歲辭世　「鄧不利多」演員去年同一天過世

《哈利波特》麥教授89歲辭世　「鄧不利多」演員去年同一天過世

春風被詐騙求借2萬2　放話「拿10萬去吧」不滿：是看我沒有嗎？

春風被詐騙求借2萬2　放話「拿10萬去吧」不滿：是看我沒有嗎？

蔡允潔力挺楊繡惠送暖　3年沒上《衝衝衝》原因曝

蔡允潔力挺楊繡惠送暖　3年沒上《衝衝衝》原因曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

TRASH頤原深夜宣布結婚了！　「甜娶八點檔正妹女星」見證人全是明星

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

《哈利波特》麥教授去世！　演員兒證實「安詳離開」享壽89歲

瑀熙公開「直播主真實收入」！　本人認證：天花板很高

溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

水原希子「薄紗下兩點全露」出席時裝秀！　解放美胸…同框車銀優

依依直播淚駁「離婚不顧3子」！　挨酸公主病、壞老婆吐心聲

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態…唐從聖也發聲

快訊／28歲日歌手酸欠少女突離世！丈夫悲痛證實…7月停工治病

《哈利波特》麥教授89歲辭世　「鄧不利多」演員去年同一天過世

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

Keanna

讀者迴響

最新新聞更多

  1. Keanna神隱4月全說了「自戀夫妻騙不知情大眾」！網酸：還在講 她首反擊
  2. 19歲陸正妹網紅驚傳墜樓亡！　拍情侶片圈粉百萬…男友遭警方拘留
  3. 小孟老師／9月28日星座運勢　暖暖水瓶「滋潤身邊人的心」
  4. 水原希子「薄紗下兩點全露」出席時裝秀！　解放美胸…同框車銀優
  5. 張惠妹鐵粉「雙口呂」疑搶到票　粉絲怒轟：真的閉嘴！本人回應了
  6. 《哈利波特》麥教授89歲辭世　「鄧不利多」演員去年同一天過世
  7. TRASH頤原深夜宣布結婚了！　「甜娶八點檔正妹女星」見證人全是明星
  8. 瑀熙公開「直播主真實收入」！　本人認證：天花板很高
  9. 春風被詐騙求借2萬2　放話「拿10萬去吧」不滿：是看我沒有嗎？
  10. 溫妮被宣布退出《木曜4》近況曝！　17字罕吐真實心聲

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366