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水原希子「薄紗下兩點全露」出席時裝秀！　解放美胸…同框車銀優

記者陳芊秀／綜合報導

美日混血名模水原希子到法國參加巴黎時裝週，在當地展現大膽的穿搭風格。她身穿薄紗半透明連身洋裝，胸部兩點大方全露不隱藏，秒殺全場鎂光燈，這身前衛穿搭令她成為日網熱搜人物。

▲▼水原希子出席巴黎時裝秀會場，薄紗洋裝大方露美胸。（圖／翻攝自IG／水原希子）

▲水原希子出席巴黎時裝秀會場，單穿一件薄紗洋裝，大方露美胸。（圖／翻攝自IG／水原希子）

水原希子出席Saint Laurent（聖羅蘭）服裝秀，單穿一件卡其綠的薄紗洋裝，且裡面沒有再穿胸罩，因此美胸完全露出。有時尚雜誌編輯表示，韓團「ASTRO」成員車銀優也出席了這場秀，他還在Instagram上傳與水原希子合照，引來粉絲留言表示擔心說：「銀優不知道該看哪裡才好。」

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▲▼水原希子出席巴黎時裝秀會場，薄紗洋裝大方露美胸。（圖／翻攝自IG／水原希子）

▲▼水原希子出席巴黎時裝秀會場，薄紗洋裝大方露美胸。（圖／翻攝自IG／水原希子）

▲水原希子沒穿胸罩美胸線條一覽無遺。（圖／翻攝自IG／水原希子）

▲▼水原希子出席巴黎時裝秀會場，薄紗洋裝大方露美胸。（圖／翻攝自IG／水原希子）

▲車銀優曬出與水原希子合照。（圖／翻攝自IG／水原希子）

其實水原希子的大膽穿搭，對於時尚人士來說，並非單純「愛秀」，而是一種宣言。時尚作家表示：「在日本可能不太常見，但在國外，強調女性解放而不遮乳頭的『Free the Nipple』運動已成為一種趨勢。雖然這對日本人來說可能顯得異樣，但水原的時尚走在全球最前端。」

水原希子在IG公開露點穿搭，包括上半身近拍照，日網看法兩極，有網友批評「這個世界怎麼變這樣了」、「穿著暴露程度很下流」、「衣服怎麼穿都行，不要再用日本名字」。同時也有人讚許「為什麼有這麼帥的模特兒」、「太帥了，獨一無二的存在感」、「是女生都會愛上她」。

▲▼水原希子出席巴黎時裝秀會場，薄紗洋裝大方露美胸。（圖／翻攝自IG／水原希子）

▲水原希子前衛穿搭日網評價兩極。（圖／翻攝自IG／水原希子）

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