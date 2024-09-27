瑀熙公開「直播主真實收入」！　本人認證：天花板很高

記者王靖淳／綜合報導

網紅瑀熙自遊戲直播主起家，平時用心經營社群的她，今（27）日在IG上傳一段短片，與粉絲們分享自己從遊戲直播主轉型為YouTuber的經歷，並揭露了遊戲直播產業背後的高收入潛力，同時也坦言，直播主的收入天花板很高。

▲瑀熙是遊戲直播主起家。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙透露，當初成為遊戲直播主時，這份工作帶來的收入相當可觀，甚至「一場直播的時薪可能是別人好幾個月的月薪」。然而，隨著競爭加劇，越來越多年輕人投入這個行業，瑀熙坦言，自己在「年紀、長相、身材」上感到劣勢，於是開始思考多元發展的可能，最終轉型成為YouTuber。

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▲瑀熙分享自己轉型的過程。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

談到遊戲直播主的收入來源，瑀熙解釋，早期大部分直播主主要依靠觀眾的贊助，類似於街頭藝人接受打賞的形式，觀眾如果覺得直播主的遊戲技巧出色或聊天內容有趣，便會透過贊助支持他們。隨著產業發展，如今遊戲直播主的收入模式更加成熟，瑀熙指出，現在大部分直播主的主要收入來自於廠商的合作與業配，尤其是新遊戲上市時，廠商會邀請直播主試玩遊戲，藉此吸引更多玩家關注。

▲瑀熙透露以前直播主收入是靠粉絲贊助，如今是廠商業配。（圖／翻攝自Instagram／uccu0323）

瑀熙進一步強調，遊戲直播的收入天花板非常高，最高級的遊戲直播主可以在短時間內賺取驚人的報酬。她透露，現在有些直播主一場直播可能就可以賺到20到30萬台幣，而這樣的一場直播只需要一個小時。為此，影片內容曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也忍不住留言驚呼：「這天花板真的好高！」