蔡沐妍力挺徐乃麟揭私下為人！　「昔被小S惹火」爭議起底

記者王靖淳／綜合報導

女星楊繡惠最近在臉書發文透露，自己在某綜藝節目上遭主持人罵賤，貼文曝光後，引發網友聯想她說的人是徐乃麟，雙方一來一往隔空喊話，受到外界關注。為此，昔日被女星小S惹火的蔡沐妍，最近也在Threads發文談論此事，同時也直言：「我完全可以理解乃哥的無奈。」

▲蔡沐妍發聲力挺徐乃麟。（圖／翻攝自Instagram／missgorgeous45）

蔡沐妍在文中談及與演藝圈前輩徐乃麟的合作經歷，並表達對他的敬佩與理解。蔡沐妍回憶，徐乃麟是她進入演藝圈後遇到的第一位前輩，並強調他對新人非常照顧，這份關懷令她印象深刻。她表示：「乃哥是我接觸演藝圈遇到的第一位前輩，照顧我們新人、對自己工作內容敬業並且準時，是大家都看在眼裡的。」

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▲徐乃麟遭指辱罵楊繡惠賤。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

針對近日有關徐乃麟遭指控辱罵女星楊繡惠「賤」的事件，蔡沐妍在文中表達自己的看法。她坦言，在了解整個事件經過後，對於徐乃麟的處境和心情感到非常理解與支持，「看了事件的來龍去脈，我完全可以理解乃哥的無奈。」貼文曝光後，掀起不小討論。

▲蔡沐妍表示理解徐乃麟的無奈。（圖／翻攝自Threads／missgorgeous45）

事實上，蔡沐妍今年才帶女兒上節目《小姐不熙娣》，表演大提琴才藝，不過女兒表演時面無表情，音調也略為失準，結束後主持人小S尷尬問她：「這是可以表演的嗎？」事後她更發文坦言，聽到對方這句話相當氣憤，但只能壓下怒氣繼續錄影，如今發文寫下對徐乃麟及楊繡惠事件的看法，再度吸引網友留言討論。