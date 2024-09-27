ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

蔡沐妍力挺徐乃麟揭私下為人！　「昔被小S惹火」爭議起底

記者王靖淳／綜合報導

女星楊繡惠最近在臉書發文透露，自己在某綜藝節目上遭主持人罵賤，貼文曝光後，引發網友聯想她說的人是徐乃麟，雙方一來一往隔空喊話，受到外界關注。為此，昔日被女星小S惹火的蔡沐妍，最近也在Threads發文談論此事，同時也直言：「我完全可以理解乃哥的無奈。」

▲▼蔡沐妍。（圖／翻攝自Instagram／missgorgeous45）

▲蔡沐妍發聲力挺徐乃麟。（圖／翻攝自Instagram／missgorgeous45）

蔡沐妍在文中談及與演藝圈前輩徐乃麟的合作經歷，並表達對他的敬佩與理解。蔡沐妍回憶，徐乃麟是她進入演藝圈後遇到的第一位前輩，並強調他對新人非常照顧，這份關懷令她印象深刻。她表示：「乃哥是我接觸演藝圈遇到的第一位前輩，照顧我們新人、對自己工作內容敬業並且準時，是大家都看在眼裡的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼嘻小瓜。（圖／翻攝自Facebook／嘻小瓜-謝紹宸kuakua）

▲徐乃麟遭指辱罵楊繡惠賤。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

針對近日有關徐乃麟遭指控辱罵女星楊繡惠「賤」的事件，蔡沐妍在文中表達自己的看法。她坦言，在了解整個事件經過後，對於徐乃麟的處境和心情感到非常理解與支持，「看了事件的來龍去脈，我完全可以理解乃哥的無奈。」貼文曝光後，掀起不小討論。

▲▼蔡沐妍。（圖／翻攝自Instagram／missgorgeous45）

▲蔡沐妍表示理解徐乃麟的無奈。（圖／翻攝自Threads／missgorgeous45）

事實上，蔡沐妍今年才帶女兒上節目《小姐不熙娣》，表演大提琴才藝，不過女兒表演時面無表情，音調也略為失準，結束後主持人小S尷尬問她：「這是可以表演的嗎？」事後她更發文坦言，聽到對方這句話相當氣憤，但只能壓下怒氣繼續錄影，如今發文寫下對徐乃麟及楊繡惠事件的看法，再度吸引網友留言討論。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

推薦閱讀

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態…唐從聖也發聲

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態…唐從聖也發聲

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈

前啦啦隊豆芽「直接點名陳致遠」！罕見說重話：我看過最秀下限的人

前啦啦隊豆芽「直接點名陳致遠」！罕見說重話：我看過最秀下限的人

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

頂流男星女友「真實身分沒被消音」畫面全播了！林襄：原來我沒摀嘴巴

頂流男星女友「真實身分沒被消音」畫面全播了！林襄：原來我沒摀嘴巴

楊繡惠控訴徐乃麟恐丟主持棒！　自爆「做好退休準備」節目回應了

楊繡惠控訴徐乃麟恐丟主持棒！　自爆「做好退休準備」節目回應了

快訊／28歲日歌手酸欠少女突離世！丈夫悲痛證實…7月停工治病

快訊／28歲日歌手酸欠少女突離世！丈夫悲痛證實…7月停工治病

遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

劉品言現身小吃店「露肩又露腿」！　激瘦一圈身材全被拍

劉品言現身小吃店「露肩又露腿」！　激瘦一圈身材全被拍

綜藝大哥被爆「偷偷託買威而鋼」！本人就在現場…他尷尬苦笑認了

綜藝大哥被爆「偷偷託買威而鋼」！本人就在現場…他尷尬苦笑認了

KIMIKO不生小孩「遭吐槽自私、浪費」！　高EQ反擊：要幫我養嗎？

KIMIKO不生小孩「遭吐槽自私、浪費」！　高EQ反擊：要幫我養嗎？

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

楊繡惠遭羞辱淚控徐乃麟！　陳美鳳親回4字表態…唐從聖也發聲

楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了

徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈

前啦啦隊豆芽「直接點名陳致遠」！罕見說重話：我看過最秀下限的人

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

頂流男星女友「真實身分沒被消音」畫面全播了！林襄：原來我沒摀嘴巴

楊繡惠控訴徐乃麟恐丟主持棒！　自爆「做好退休準備」節目回應了

快訊／28歲日歌手酸欠少女突離世！丈夫悲痛證實…7月停工治病

遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應

劉品言現身小吃店「露肩又露腿」！　激瘦一圈身材全被拍

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

徐乃麟, 楊繡惠, 蔡沐妍, 小S

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 蔡沐妍力挺徐乃麟揭私下為人！　「昔被小S惹火」爭議起底
  2. 楊繡惠被罵賤「男星認常掛嘴邊」！　緩頰發聲：文字認知不同
  3. 「飛鷹三姝」裘海正不捨方文琳罹癌！　發文哀：看臉書才知她的辛苦
  4. 韓男團首度來台演出：第一次去台灣很緊張
  5. 劉俊謙六層樓往下跳超害怕！　自曝懼高症「站大樓邊都膽顫心驚」
  6. 林志玲結婚5年「婆家真實互動曝光」　曬AKIRA爸手繪圖網讚：太厲害
  7. 麋先生開唱「三團合體」太震撼　明年高雄返鄉網敲碗再現
  8. 美女主播黃金時段「遭嫩妹取代」！　結局神反轉她笑了：充滿感激
  9. 楊繡惠言退事態嚴重　華視不忍再度發聲明　乃哥也回應了
  10. 曾合作BTS柾國！DJ Snake傳明年退休　Ultra Taiwan恐最後一次來台

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366