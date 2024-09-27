不奇而玉CP爆假戲真做！　王玉雯探班王子奇「一家三口到齊」她急解釋

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸人氣男星王子奇和女星王玉雯曾合作過三部戲，被網友封為「不奇而玉CP」。兩人27日被傳疑似假戲真做，王玉雯被爆在深夜收工後，特地去探班王子奇，還在男方的房車上待了許久，引發網友熱烈關注。

▲王子奇和王玉雯曾搭擋過三次。（圖／翻攝自微博／網劇你給我的喜歡）

根據陸媒《搜狐娛樂》報導，王玉雯和王子奇近來都在橫店拍戲，王玉雯當天結束拍攝後，先到附近的餐廳拿外帶，接著就前往《御賜小仵作2》的片場，並上了王子奇的房車；而曾飾演兩人小孩「全全」的童星崔奕欣也在場。中途，王子奇為了拍戲下車，但王玉雯並沒有離開，一直等到男方收工。

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▲王玉雯被拍到探班王子奇。（圖／翻攝自微博／搜狐娛樂）

影片曝光後，引發網友揣測兩人是否擦出愛火，不過，王玉雯稍早發文表示，她當天是在傍晚收工後，大約晚上6點半去探班的，並不是深夜，且在9點前就已經離開。她也解釋說，探班是之前就已經約定好的，「正好昨天全全（雙方一起合作過的童星）殺青了，就商量著一起吃飯，之前也有答應過小朋友，每年都要聚一下的。」

王玉雯還表示，她是先拿著奶茶去看女主角蘇曉彤，「先去的曉彤車上，並且絕對不是在王哥車上『待了很久』。」強調探班只是好友之間的小聚會，「很普通尋常的一件事，不想被惡意解讀…」她也因不希望影響正在播出的作品，所以選擇出面說明。

▲王玉雯發文澄清。（圖／翻攝自微博／王玉雯Uvin）