劉俊謙六層樓往下跳超害怕！　自曝懼高症「站大樓邊都膽顫心驚」

記者蕭采薇／台北報導

香港全新動作電影《武替道》集合《九龍城寨之圍城》班底，劉俊謙在電影扮演對電影動作行業充滿熱情的年輕人，有一場必需從六樓高處往下跳的重頭戲，讓他直呼太難忘，「我有懼高症，要站在大樓的邊邊往下看都很難了，還要跳下去！」但他也成功克服恐懼，順利完成拍攝！

▲《武替道》劉俊謙有懼高症，卻要從六層樓往下跳。（圖／華映提供）



電影《武替道》以動作替身人員的心路歷程致敬香港動作電影，其中有場劉俊謙與董瑋必需從六層樓高的大樓往下跳的高危險動作，劉俊謙透露自己有懼高症，所以這場戲拍來深感膽戰心驚，「想到要到六層樓高拍攝都有點怕怕的，雖然有鋼絲可以吊住保護，但我的人生從沒試過站在大樓邊邊，還要自己往下跳啊！」

70歲的董瑋也需要親自演出從六樓往下跳的畫面，雖然擔任武術指導的經驗非常豐富，他忍不住笑說：「我已經28年沒有吊鋼絲了，但是吊別人，所以要拍攝前還是有點緊張。」但他果然寶刀未老，連跳了三次就順利完成拍攝。

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▲《武替道》劉俊謙克服心理恐懼。（圖／華映提供）

劉俊謙在電影中動作場面連連，有一場必需被扮演動作巨星的伍允龍狂揍的場面，不但要被連踢數十腳，更要被他一拳打昏滑下樓梯，演來都非常辛苦，很多場面都由劉俊謙親自上陣，讓拍攝畫面更有真實感，劉俊謙表示這次和之前兩人在《九龍城寨之圍城》中的演出很不同，因為信一和王九是敵對關係，都是你來我往的對打，他笑說：「在《武替道》中就是只有我一直被他打！因為我是演替身，他是動作大明星。」

▲《武替道》（右起）伍允龍、董瑋。（圖／華映提供）



伍允龍回憶兩人當初在拍攝《九龍城寨之圍城》眾人在拜神開鏡時，劉俊謙主動跟他打招呼，伍允龍說：「我是到一個新工作的地方會感到緊張的人，而且拍動作片的現場就像是在打仗，有人可以很友善的來跟我聊天，讓我覺得拍攝會很順利。」

▲《武替道》（左起）董瑋、劉俊謙。（圖／華映提供）

所以兩人在《武替道》再度合作時，就已經很有默契了，伍允龍也將繼《九龍城寨之圍城》來台灣宣傳後，再度來台灣為《武替道》造勢，並將在10月4日及5日進戲院和影迷近距離互動，《武替道》10月4日將於全台上映。