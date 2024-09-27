依依直播淚駁「離婚不顧3子」！　挨酸公主病、壞老婆吐心聲

記者王靖淳／綜合報導

雙胞胎依依和前夫史丹利育有三個兒子，不過雙方在去年宣布離婚，結束十年的婚姻關係後，雖然有不少人相當關心她離婚後的現況，但也有網友吐槽她是有公主病的壞老婆，甚至質疑她離婚後把孩子通通丟給前夫養。為此，她昨（26）日透過臉書直播，針對這些評論一一做出解釋，在談到小孩時還一度哽咽落淚。

▲依依昨（26）日透過臉書開直播。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎依依佩佩的依依）

依依表示，被指責有公主病、不愛小孩、把小孩交給前夫養等言論，這些對她來說是極大的誤解。依依解釋，在她近十年的婚姻生活中，她一直是自食其力，並未從夫家獲取任何經濟上的支援。她強調，自己的獨立是出於無奈，因為沒有人能在經濟上照顧她，而非出於想要強調女強人的立場。

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對於被認為不愛小孩的觀點，依依指出，這是對她最大的誤解，因為自己的3個孩子都是經過人工受孕和試管嬰兒技術誕生的，因此她質疑，如果她不愛孩子，為什麼還要承受這麼多苦痛去生孩子？依依強調，她非常愛她的孩子，認為這些批評對於任何一位母親來說都是極其傷人的。

▲依依去年宣布離婚。（圖／翻攝自Facebook／雙胞胎依依佩佩的依依）

在談到與前夫的離婚協議時，依依坦言她原本希望能繼續照顧孩子，而前夫也表示同意。然而，最終的離婚協議書規定她每兩周只能見孩子一次，她雖然認為這樣的安排讓她沒有足夠的保障，但因為當時迫切希望離婚而同意了這一條款。依依澄清，她之所以不能常常見孩子，並非不顧孩子，而是協議所限，她也不希望在短時間內對前夫施加壓力。

此外，依依針對觀眾對她在電視節目中形象的誤解作出澄清。她表示，節目中的角色和真實生活中的自己有所不同，觀眾不應將節目演出與現實混為一談。依依解釋，在節目中的表現大部分是為了效果而誇張，並非完全反映她的真實生活或性格，「我跟我前夫在節目上，大概百分六十至七十是真實發生，最後百分之三十是節目效果。」