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串流收視週榜／陸劇《半熟男女》渣男渣女修羅場！5新作挑戰觀眾

記者陳芊秀／綜合報導

韓劇《好搭檔》全劇完結，重新站上平台收視第一寶座。同時又有一波新劇上線，且題材都充滿挑戰性，包括探討情感修羅場的陸劇《半熟男女》、台語律政劇《無罪推定》等，都是難得嘗試的新路線，以下3新劇新片看點一次掌握。

friDay影音／申惠善驚悚片《她死了》

▲▼friDay影音收視週榜（9/16-9/22）。（圖／friDay影音提供）

▲friDay影音收視週榜（9/16-9/22）。（圖／friDay影音提供）

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韓國電影《她死了》於今年5月在南韓上映，觀影人次超過120多萬。該片由卞約漢、申惠善、李伊主演，描述以偷看為興趣的公認中介師，無意間目睹人氣女網紅的死亡，為了洗清殺人嫌疑而展開一連串行動。影片一上架就衝上friDay影音平台第2。

▲▼串流收視週榜（9/16-9/22）。（圖／翻攝自微博、臉書、韓網）

▲《她死了》南韓觀影破百萬人次。（圖／翻攝自韓網）

iQIYI／佞臣當男主角《流水迢迢》

▲▼iQIYI收視週榜（9/16-9/22）。（圖／iQIYI提供）

▲iQIYI收視週榜（9/16-9/22）。（圖／iQIYI提供）

任嘉倫是人氣陸劇男神，每次推出新劇在台灣也掀起追劇熱潮。而他這次主演《流水迢迢》，上線iQIYI後也成為平台收視第一。該劇改編自作家簫樓的同名小說，原作描述皇帝身邊的男寵，擁有絕世美形的顏值，並且身懷滅國之恨，劇版則改成皇帝佞臣，邂逅涉世未深的少女，加上與世家侯爺敵友難分，3人在朝堂有權謀心計，也展開多角戀。

▲▼《流水迢迢》。（圖／翻攝自臉書）

▲《流水迢迢》描述皇帝佞臣身懷滅族血恨的故事。（圖／翻攝自臉書）

KKTV／《黑色止血鉗2》爆淚完結

▲▼KKTV收視週榜（9/16-9/22）。（圖／KKTV提供）

▲KKTV收視週榜（9/16-9/22）。（圖／KKTV提供）

二宮和也睽違6年再度主演《黑色止血鉗2》，續集演的不是前次的「渡海」，而是新的天才醫師「天城雪彥」，直到故事後段終於揭曉兩人的關係。完結篇出乎意料的收尾逼哭不少觀眾，二宮和也與竹內涼真更在完結篇之前來台舉辦粉絲見面會，讓無數台粉圓了追星夢，加上完結篇好評不斷，收視排名上升至第2名，僅次於《西園寺小姐不做家事》。

LINE TV／《半熟男女》沒有善男信女

▲▼LINE TV收視週榜（9/16-9/22）。（圖／LINE TV提供）

▲LINE TV收視週榜（9/16-9/22）。（圖／LINE TV提供）

陸劇給外界審查規定嚴格印象，《半熟男女》給觀眾「能播嗎」的強烈印象。該劇改編自柳翠虎的小說《這裡沒有善男信女》，描述3個女性的感情經歷，田曦薇在戲裡飾演周旋在學霸與富二代的女孩，預告中「被他們爭奪的感覺，讓我覺得自己被在乎了」，剖白周旋多男的複雜心理，且劇中登場角色被形容「全員都爛」，挑戰陸劇要求正向人性價值觀的路線。台灣男星陳昊森簽約大陸影視公司「壹心娛樂」，這是他第一部陸劇作品。《無罪推定》是台灣第一部台語律政劇，改編自1995年發生在台灣社會的徐自強，描述律師接觸到冤罪事件，審判同時面對社會偏見的過程，由 莊凱勛、蔡黃汝、楊小黎等人主演，全劇共8集，劇情也掀起台劇迷熱烈討論。

▲▼串流收視週榜（9/16-9/22）。（圖／翻攝自微博、臉書、韓網）

▲《半熟男女》感情觀衝擊大陸觀眾。（圖／翻攝自微博）

▲▼串流收視週榜（9/16-9/22）。（圖／翻攝自微博、臉書、韓網）

▲《無罪推定》是台灣首部台語律政劇。（圖／翻攝自臉書）

MyVideo／這群人在旅行泰國特別篇

▲▼MyVideo收視週榜（9/16-9/22）。（圖／MyVideo提供）

▲MyVideo收視週榜（9/16-9/22）。（圖／MyVideo提供）

楊謹華、Ella主演的《今夜一起為愛鼓掌》持續霸榜。而網紅展榮和展瑞主持的旅遊實境節目《這群人在旅行-泰國特別篇》，在旅程中需要蒐集泰國的聲音，是節目一大特色，目前在平台收視第8名。

▲▼MyVideo收視週榜（9/16-9/22）。（圖／MyVideo提供）

▲展榮和展瑞主持旅遊實境節目《這群人在旅行-泰國特別篇》。（圖／MyVideo提供）

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