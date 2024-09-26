KIMIKO不生小孩「遭吐槽自私、浪費」！　高EQ反擊：要幫我養嗎？

記者王靖淳／綜合報導

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）在2020年嫁給「王教授」，平時會透過社群記錄日常，不吝嗇分享夫妻私下生活。今（26）日她就發文透露，在路上遇到路人搭話，對方不僅質疑她不生小孩很自私且浪費基因，並和她討論目前的生育率，甚至還要她趕快生一生。為此，她反問對方表示：「你要幫我養嗎？」同時也直言，不會聊天的人真的蠻辛苦。

▲KIMIKO會在社群分享日常。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

KIMIKO透露，該路人批評她「基因這麼好不生很浪費」，讓她聽完之後頗感無奈。當時她以禮貌微笑回應：「我們現在很開心。」然而，對方隨即展開一連串評論，指責她不生孩子是自私的行為，並推測她的父母一定感到失望，這讓KIMIKO忍不住心想：「咦～我怎麼不知道你認識我爸媽？」

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面對這些莫名其妙的言論，KIMIKO試圖以幽默化解，她告訴對方他們養了貓，而且很可愛，但對方似乎不領情，繼續勸說她快生孩子，甚至暗示她的老公外貌出眾，不生孩子可能「留不住他的心」。為此，KIMIKO坦言已忍無可忍，於是禮貌地打斷對方的話，表示自己還有事要處理，準備離開。不料，這位路人仍不放棄，隔著距離對她大喊：「趕快生一生，再來就沒機會了！」

▲KIMIKO會在社群記錄生活。（圖／翻攝自Facebook／KIMIKO）

最後，KIMIKO幽默回應：「那你要幫我養嗎？」並搭配可愛的歪頭動作，結果對方聽完竟然轉身跑走。她笑曝這是一次「奇怪的遭遇」，並在文末自嘲：「當女生好累！」讓不少網友們看完後忍不住為她捏把冷汗，同時也紛紛留言表示認同當女性面對此類話題的壓力。