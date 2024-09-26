ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

楊繡惠深夜再發聲「不要再為我擔心了」！　無奈：希望事情快過去

記者王靖淳／綜合報導

女星楊繡惠最近在臉書發文透露，自己在某綜藝節目上遭主持人罵賤，貼文曝光後，立即掀起討論，事後她在留言區回覆網友「唐從聖的痛，我懂」，引發外界聯想她所說的人是徐乃麟。為此，今（26）日晚間她再透過臉書發聲，同時也無奈表示：「希望事情快過去，我爸媽那麼大歲數了，不要再為我擔心了。」

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

▲楊繡惠發文透露，被主持人羞辱罵賤。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

楊繡惠透露，有位記者一直追求採訪她，不過她表示自己「沒什麼好採訪的」，只希望這件事能夠快速平息。她在文中表達對家人的擔憂，也不希望自己的父母為她擔心，尤其是考慮到他們的年紀，分別是90歲和86歲，「只希望我爸媽那麼大歲數了，一個90一個86，不要再為我擔心了。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼楊繡惠。

▲楊繡惠發文表示，不再參與某節目的錄製。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

事實上，楊繡惠今（26）日凌晨時透過臉書發文，透露自己將不再錄製某節目，原因是她在該節目中遭主持人羞辱，甚至被罵「妳最賤」，讓她無法再忍受。楊繡惠表示，這段經歷讓她無法釋懷，甚至在「午夜夢回」時仍困惑自己到底得罪什麼人。她提到，當初受邀擔任節目主持時，她表示「隨便你包」，但對方仍認為她沒有表現出足夠的尊重，讓她感到相當無奈。

▲▼楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

▲徐乃麟遭指控罵楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

楊繡惠在文中提及，該主持人對多位藝人都曾有不尊重的行為，並坦言「真的去上他節目的藝人辛苦了！」每次上節目時，她都禮貌地稱呼主持人為「X哥」，但換來的卻是「不屑的眼神回報」。她強調，自己已接近60歲，現在只是「玩票」心態，並不一定非得要繼續參與這樣的工作，因此選擇停止上這節目，避免再遭受不必要的羞辱。

▲▼徐乃麟。（圖／翻攝自Facebook／徐乃麟）

▲徐乃麟是《天才衝衝衝》主持人。（圖／翻攝自Facebook／徐乃麟）

最後，楊繡惠透露，每次遇到羞辱情況時，她都以幽默化解，但對於被罵「賤」這件事，她無法再繼續忍耐。她感慨表示，該主持人常對自己的行為睜一隻眼閉一隻眼，卻對別人的小錯誤窮追猛打，這樣的雙重標準讓她徹底心寒，所以最終決定退出這個讓她不堪負荷的節目。

【楊繡惠臉書全文】
這是一個記者一直要採訪我
我說我沒什麼好採訪的
希望事情快過去
只希望我爸媽那麼大歲數了
ㄧ90一個86
不要再為我擔心了

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

李雅英2024最後一場應援　見粉絲準備花束感動落淚

推薦閱讀

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

楊繡惠, 徐乃麟

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 「最帥主唱」帥到被男生寫情書告白　喊話：希望可以相聚
  2. 荒山亮合體大咖布袋戲歌姬開唱　竟曝：自己的歌都忘了
  3. 楊繡惠深夜再發聲「不要再為我擔心了」！　無奈：希望事情快過去
  4. 徐乃麟遭網酸開嗆「滾出我臉書」！　解釋罵楊繡惠始末：有著太多無奈
  5. 秦霄賢遭爆慣性出軌！　舊愛女星還原時間線：粉絲簽名我簽的
  6. 楊繡惠遭徐乃麟罵賤「一路哭回家」！　唐從聖力挺幫加油吐心聲
  7. 謝忻愛車被放檳榔汁！　見「雨刷塞垃圾」氣喊：去死一死
  8. 《八尺門》找陳致遠客串棒球教練　黃揚明傻眼：他不配參加金鐘獎
  9. 男歌手遭經紀人詐騙！一手操控假戀情「驚人真相曝光」　5線索揭身份：姓蔡
  10. 劉品言現身小吃店「露肩又露腿」！　激瘦一圈身材全被拍

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366