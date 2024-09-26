楊繡惠深夜再發聲「不要再為我擔心了」！　無奈：希望事情快過去

記者王靖淳／綜合報導

女星楊繡惠最近在臉書發文透露，自己在某綜藝節目上遭主持人罵賤，貼文曝光後，立即掀起討論，事後她在留言區回覆網友「唐從聖的痛，我懂」，引發外界聯想她所說的人是徐乃麟。為此，今（26）日晚間她再透過臉書發聲，同時也無奈表示：「希望事情快過去，我爸媽那麼大歲數了，不要再為我擔心了。」

▲楊繡惠發文透露，被主持人羞辱罵賤。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

楊繡惠透露，有位記者一直追求採訪她，不過她表示自己「沒什麼好採訪的」，只希望這件事能夠快速平息。她在文中表達對家人的擔憂，也不希望自己的父母為她擔心，尤其是考慮到他們的年紀，分別是90歲和86歲，「只希望我爸媽那麼大歲數了，一個90一個86，不要再為我擔心了。」

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▲楊繡惠發文表示，不再參與某節目的錄製。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

事實上，楊繡惠今（26）日凌晨時透過臉書發文，透露自己將不再錄製某節目，原因是她在該節目中遭主持人羞辱，甚至被罵「妳最賤」，讓她無法再忍受。楊繡惠表示，這段經歷讓她無法釋懷，甚至在「午夜夢回」時仍困惑自己到底得罪什麼人。她提到，當初受邀擔任節目主持時，她表示「隨便你包」，但對方仍認為她沒有表現出足夠的尊重，讓她感到相當無奈。

▲徐乃麟遭指控罵楊繡惠。（圖／翻攝自Facebook／楊繡惠）

楊繡惠在文中提及，該主持人對多位藝人都曾有不尊重的行為，並坦言「真的去上他節目的藝人辛苦了！」每次上節目時，她都禮貌地稱呼主持人為「X哥」，但換來的卻是「不屑的眼神回報」。她強調，自己已接近60歲，現在只是「玩票」心態，並不一定非得要繼續參與這樣的工作，因此選擇停止上這節目，避免再遭受不必要的羞辱。

▲徐乃麟是《天才衝衝衝》主持人。（圖／翻攝自Facebook／徐乃麟）

最後，楊繡惠透露，每次遇到羞辱情況時，她都以幽默化解，但對於被罵「賤」這件事，她無法再繼續忍耐。她感慨表示，該主持人常對自己的行為睜一隻眼閉一隻眼，卻對別人的小錯誤窮追猛打，這樣的雙重標準讓她徹底心寒，所以最終決定退出這個讓她不堪負荷的節目。

【楊繡惠臉書全文】

這是一個記者一直要採訪我

我說我沒什麼好採訪的

希望事情快過去

只希望我爸媽那麼大歲數了

ㄧ90一個86

不要再為我擔心了