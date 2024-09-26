餐廳員工脫口喊華晨宇「法師」　粉絲集體抗議…公司發聲開除

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸歌手華晨宇因獨特的嗓音，受到大票粉絲喜愛。他近來正在巡迴演出，各地粉絲也為此在演唱會當地找店家合作展出華晨宇的照片，然而，日前竟傳出其中一間餐廳的員工因脫口喊華晨宇的負面暱稱，最終遭到總公司開除。

▲華晨宇近來正在進行巡迴演出。（圖／翻攝自微博／華晨宇yu）

華晨宇的粉絲日前控訴，23日到後援會合作的餐廳用餐，當時看到華晨宇的宣傳展架被擺到廚房門口的位置，一半都遮住了，於是便詢問店員「為什麼把海報放在這裡」，店員解釋說「因為門店即將要進行收貨工作，便暫時存放在這裡」。然而，經過的另一名陳姓員工竟脫口說出華晨宇的負面暱稱「法師」，粉絲為此氣得直接離開店家。

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▲華晨宇粉絲發文抱怨。（圖／翻攝自微博）

對此，該餐廳的總公司於24日發出聲明，指出陳姓店員因嚴重違反公司相關規定及企業文化理念，因此做出開除處理。另外，該分店的店長因管理疏忽，扣罰一個月的績效，且一年內不得晉升。

該公司表示，因為此次的事件，認知到員工培訓存在的很大的問題，「更辜負了廣大歌迷朋友和消費者朋友對我們的信任。就此，再次向華展宇先生本人、當事歌迷朋友、所有歌迷朋友和所有顧客朋友真誠的表達歉意。」表示未來將加強人員招募及培訓過程，防止類似事件再次發聲。

▲餐廳總公司道歉聲明。（圖／翻攝自微博）

此前，華晨宇因為在表演時經常會有較大的動作，被網友嘲諷「不知道的還以為是中世紀的法師」。暱稱傳到華晨宇本尊耳裡後，他選擇幽默面對，笑說：「我覺得挺好，你看我們辦了三場演唱會，每一場都是晴天，我就是天氣預報，沒有法師這個身份，我還不一定這麼火。」