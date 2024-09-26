黃偉晉被張惠妹經紀人簽下！　他認了：壓力很大

記者蔡琛儀／台北報導

黃偉晉進來加入王牌經紀人陳鎮川（川哥）旗下，他今（26日）出席運動品牌記者會，被問到此事，透露和舊東家幾年前就有共識解約，雙方最後是和平分手，而陳鎮川除了是張惠妹經紀人，他的公司源活娛樂還有謝盈萱、艾怡良等大牌藝人，偉晉坦言壓力很大，因此原本算是大砲個性的他，最近也有收斂。

▲黃偉晉。（圖／記者湯興漢攝）

黃偉晉今（26）日出席活動，談到換了新公司，有重新開始的感覺，對一切都充滿期待，表示川哥沒有給他壓力和限制，反而是他自己覺得壓力很大，「我不是會先定目標的人，而是先逆來順受型。」他進源活才1、2個月，仍在適應期，目前感受是「很順暢」。

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不過他的師姐不是金馬影后謝盈萱、就是金曲歌后艾怡良，還有金鐘主持人Lulu，天后張惠妹年底還要唱大巨蛋，讓他表示已經感受到同門的壓力，「超級誇張，還有很多朋友來問我『進了源活可以幫忙買票嗎？』」也直呼不敢想要和阿妹合作，之前在活動後台有巧遇阿妹還有合照，就已經滿足到覺得此生無憾。

▲黃偉晉現在是陳鎮川旗下藝人。（圖／記者湯興漢攝）

前幾天他剛錄完影，在路邊焦急找車時，卻遇到粉絲要求合照，當場直接拒絕，這段影片在社群上瘋傳，讓粉絲都覺得很有趣，偉晉也笑說：「不認識的人可能會覺得我在兇什麼，但我都會跟粉絲假生氣。」