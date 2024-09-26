ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

黃偉晉被張惠妹經紀人簽下！　他認了：壓力很大

記者蔡琛儀／台北報導

黃偉晉進來加入王牌經紀人陳鎮川（川哥）旗下，他今（26日）出席運動品牌記者會，被問到此事，透露和舊東家幾年前就有共識解約，雙方最後是和平分手，而陳鎮川除了是張惠妹經紀人，他的公司源活娛樂還有謝盈萱、艾怡良等大牌藝人，偉晉坦言壓力很大，因此原本算是大砲個性的他，最近也有收斂。

▲▼黃偉晉出席Reebok秋冬新品發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃偉晉。（圖／記者湯興漢攝）

黃偉晉今（26）日出席活動，談到換了新公司，有重新開始的感覺，對一切都充滿期待，表示川哥沒有給他壓力和限制，反而是他自己覺得壓力很大，「我不是會先定目標的人，而是先逆來順受型。」他進源活才1、2個月，仍在適應期，目前感受是「很順暢」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過他的師姐不是金馬影后謝盈萱、就是金曲歌后艾怡良，還有金鐘主持人Lulu，天后張惠妹年底還要唱大巨蛋，讓他表示已經感受到同門的壓力，「超級誇張，還有很多朋友來問我『進了源活可以幫忙買票嗎？』」也直呼不敢想要和阿妹合作，之前在活動後台有巧遇阿妹還有合照，就已經滿足到覺得此生無憾。

▲▼黃偉晉出席Reebok秋冬新品發表會。（圖／記者湯興漢攝）

▲黃偉晉現在是陳鎮川旗下藝人。（圖／記者湯興漢攝）

前幾天他剛錄完影，在路邊焦急找車時，卻遇到粉絲要求合照，當場直接拒絕，這段影片在社群上瘋傳，讓粉絲都覺得很有趣，偉晉也笑說：「不認識的人可能會覺得我在兇什麼，但我都會跟粉絲假生氣。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鐵板燒驚見「蟲蟲雙主餐」　影片驚呆眾人：自動升級雙主餐

推薦閱讀

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

楊繡惠哭訴遭徐乃麟辱罵　《天才衝衝衝》發聲：當天都相當敬業

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

陳沂力挺乃哥很溫暖　乃哥再回：「我為什麼要道歉！」

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

黃偉晉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 黃偉晉被張惠妹經紀人簽下！　他認了：壓力很大
  2. 林舒語開團購認「無時無刻都在工作」！　吐心聲嘆：哭完再爬起
  3. 《不夠善良的我們》再傳捷報！許瑋甯、柯震東入圍新加坡影藝大獎
  4. KID、峮峮體驗夢幻香氛之旅 戳戳樂戳出好禮拿大獎
  5. 神秘男上門稱「約好換瓦斯」　翁馨儀曝驚悚過程：好險沒放他進去
  6. 小嫻回歸學生認挫折「最怕3件事」！　罕吐重返校園心聲：過程痛苦
  7. 「男版宋慧喬」在台灣！重現《黑暗榮耀》台詞　肉麻喊話INFINITE
  8. 金曲歌王「百萬結婚禮金」全拿去投資　9年賺千萬...還在台北市買房
  9. BKPP要辦冥婚了！泰版《鬼家人》正式片名曝光　導演口袋掏出亮點
  10. APRIL霸凌又翻盤！5位工作人員出面：是1個人霸凌5個人　韓網罵爆

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366