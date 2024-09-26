記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌王羅文裕今（26日）出席台北市客家文化基金會主辦的野孩子泡泡音樂節記者會，他近日推出新台語單曲〈白目〉，也正忙著籌備首張台語新專輯，相當忙碌，沒想到卻自爆，當年曾把上百萬元的結婚禮金全投資在自己的客語專輯中。

▲ 羅文裕將出席野孩子泡泡音樂節記者。（圖／記者黃克翔攝）

他笑說自己當年真的「很白目」，羅文裕說：「我是很白目的音樂人，投資報酬率也不會算，拉出來才知道破百萬。」好在當年這些投資出去的禮金目前已全都回收了，甚至賺了超過10倍，粗估至少上千萬元，而他近年在更在台北市文山區買下新房，更在家中地下室打造錄音室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，羅文裕的新台語專輯計畫將投入上百萬元，沒想到他竟為此把房子拿去貸款做音樂，好在老婆也知情且支持。不過談到他的「白目事蹟」，羅文裕說，前陣子全家要去日本，老婆事前就叮嚀他要檢查小孩護照效期，他以為小孩的護照也是10年才過期，直到出國前三天才發現小孩護照真的早就過期，趕緊送急件重辦，幸好在出國前一天順利拿到護照。

▲羅文裕將挑戰推出台語專輯。（圖／記者黃克翔攝）

羅文裕2015年結婚，和老婆育有一雙兒女，問到是否有想拚第三胎？他打趣說：「音樂做到哪裡小孩就生到哪裡！」隨後又說暫時沒有計劃，而他近期以《客家電影院-蒼蠅歌手》戲劇原創歌曲〈鹹魚〉入圍金鐘獎「戲劇原創歌曲獎」，被問若得獎要不要再生？羅文裕說生小孩不是他能決定，「如果得獎，就把資源拿來做第三張專輯！」