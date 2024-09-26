ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

林思宇挑戰出道10年最大尺度！　性感床戲「背部全脫」看劇本傻眼

記者黃庠棻／台北報導

台劇《妮波自由式》前導預告上線3天即衝破200萬觀看次數，讓許多網友大喊「真的是台劇前所未有的大尺度」、「為了看這部立馬申辦串流帳號」，備受網友們期待。今（26）日再度釋出角色介紹篇幕後花絮，影片中可以看到林思宇首次挑戰背部全裸的性感床戲，也有莊凱勛即興發揮躲在床底吞保險套，各種驚喜畫面就是要帶給觀眾滿滿高潮。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》即將開播。（圖／紅杉娛樂提供）

女主角Pony（林思宇飾）是一位信仰「性愛分離」、敢愛敢恨的現代女性，時常在自己經營的兩性Podcast頻道《妮波自由式》裡暢談辛辣性事，分享自己和好友們對於親密關係的多樣理解。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供））

▲林思宇在《妮波自由式》有破尺度的演出。（圖／紅杉娛樂提供）

接演Pony這個角色，是林思宇從影以來最顛覆自我的決定，除了背部全裸的超大尺度外，還有劇中對於感情尺度的描寫，第一次讀劇本時就被驚嚇到，還抓著經紀人狂問「確定這真的是台劇嗎？」，甚至連幕後工作人員都直呼「這已經超出老司機的理解範圍了吧？」。這個角色不僅僅是對傳統愛情觀的挑戰，更是對新時代女性自我認知和價值提升的深刻詮釋。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供））

▲張書豪在《妮波自由式》再次飾演同志。（圖／紅杉娛樂提供）

Pony的閨蜜小志（張書豪飾），在情感觀念上則是全然相反，純情專一、對愛情樂觀有著浪漫憧憬，在面對社會與自我認同的掙扎下，依舊忠於自我，相信屬於自己的幸福總有到來的那一天。

而Pony的另一位好友、主張享樂至上的阿軒（陸夏飾），認為人與人之間的情感都能被衡量，沒有需要、只有想要。她從來不缺女伴，在外人眼裡就是個十足的渣女。陸夏在劇中也有不少親熱戲，這對性格內斂慢熱的她來說是極大的挑戰，因此每一次上戲前她都要催眠自己「這部戲的尺度其實試鏡的時候就知道了不是嗎，最重要的是表演本身！」 ，豁盡全力在每一次的演出達最佳狀態。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供））

▲《妮波自由式》陸夏。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》不僅在劇情上引人入勝，更透過大膽、繽紛的視覺風格展現台北的夜生活與酒吧文化。劇中的重要場景「AS Bistro」是一家由Mama（莊凱勛飾）經營的酒吧，吧檯上方的「I AM WHO I AM」字樣，就是Mama的核心思想「希望每個進來這間酒吧的人，都能勇敢當自己、擁抱自己」。

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供））

▲《妮波自由式》莊凱勛。（圖／紅杉娛樂提供）

對於Pony、小志和阿軒來說，AS Bistro不只是彼此聚會的場所，更是他們情感交流與心靈支柱的避風港。透過Mama的獵奇人生，擁有與他人不同的道德標準、信仰感情沒有高低貴賤或是非對錯的價值觀，帶領他們勇敢的去面對各自的人生課題，解決各種情感生活中的疑難雜症。

張書豪表示雖然不是第一次扮演喜歡男生的角色，但卻是首次嘗試跳舞以及Drag Queen 造型。自詡為跳舞笨蛋的他，為了一段不到30秒的跳舞畫面，費時兩個月練習，而拍攝時的好表現讓其他演員們發自內心地為他瘋狂尖叫，讓張書豪瞬間信心高漲「他們這樣叫讓我覺得我跳得很讚！」

▲《妮波自由式》。（圖／紅杉娛樂提供）

▲《妮波自由式》即將開播。（圖／紅杉娛樂提供）

在詮釋過吸毒犯、體育教練、市場魚販後，這次莊凱勛首次裝扮Drag Queen，挑戰大膽妝容與華麗造型，盡顯性與愛中前衛的看法，但內心卻很擔心是否會辜負角色。對於莊凱勛來說「Mama就像是處在一個平行時空的人物，前期需要花費較以往更多的時間與精力去準備」，但也相信觀眾們都能在這些角色身上找到自己的投射，鼓勵觀眾以更開放的心態去看待各種愛情與生活方式，並從中找到自我價值與幸福的意義。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

推薦閱讀

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

陳致遠「目的達到了」深夜悄刪文！網罵爆：比黃安討厭 他被釣出回應

方文琳罹癌「江蕙奔醫院探病」！細心送一禮物 她拆開看傻：哈哈哈

方文琳罹癌「江蕙奔醫院探病」！細心送一禮物 她拆開看傻：哈哈哈

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

方文琳罹患食道癌！校花女兒心碎哭：都是妳愛喝高粱 認了常喝熱湯

YTR眾量級家寧被爆「紅了有人追求」：比Andy好！本尊被釣出首回應

獨家／楊繡惠被辱罵賤封殺《衝衝衝》　回家哭20分不敢讓爸媽知道

陳致遠發文懷念兄弟象！　愛爾達怒轟「打假球豬狗不如」萬人讚翻

被陶晶瑩轟無禮「王陽明怒打電話開罵」！李李仁也鬧翻　雙方撕破臉　

張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

楊繡惠被辱罵賤正式反擊　乃哥痛罵：我還不夠照顧她嗎！

陳致遠蹭周思齊多荒謬？球迷「用蘿拉事件神比喻」釣出蔡阿嘎：秒懂！

25歲AV女優突喊：拍不下去了...會承擔全部責任！

楊繡惠「有個節目不上了」深夜撂重話！被罵賤不再忍：唐從聖的痛我懂

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

林思宇, 妮波自由式

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 柔柔認產後嚴重分離焦慮！　「和余祥銓常吵架」吐結婚1年心聲
  2. 《棒棒堂》宣布復出！粉絲敲碗《黑澀會》九妞妞合體　ㄚ頭揭可能性
  3. 《人生清理員》第6集結尾嚇壞劇迷！單親媽蔡嘉茵聽女兒1句話感動
  4. 張韶涵突PO文「聽說我們不是朋友」 合照青峰…親上火線發聲：誰說的
  5. 林思宇挑戰出道10年最大尺度！　性感床戲「背部全脫」看劇本傻眼
  6. 拱陳晨威跳16蹲被罵爆！　樂天最美MC不忍揭真相
  7. 遭邰智源退出《木曜》！坤達首露面認「沒有聯絡」　團隊加新血正面回應
  8. 唐綺陽「瘦10多KG」鏟出瓜子臉！臉型0修圖照被公開 網驚：乍看認不出
  9. 伊正娶小15歲妻「觀念差異」爆衝突！老婆離家出走...他哀求原諒：不敢忤逆
  10. 《魔法阿媽2》沒麥人杰！　王小棣千字文「26年前早知不可能再合作」

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁解析新青安房市真相

琦郁解析新青安房市真相

跟著「琦郁房事悄悄話」，掌握新青安議題，避開投資陷阱，買房不踩雷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366