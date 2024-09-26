林思宇挑戰出道10年最大尺度！　性感床戲「背部全脫」看劇本傻眼

記者黃庠棻／台北報導

台劇《妮波自由式》前導預告上線3天即衝破200萬觀看次數，讓許多網友大喊「真的是台劇前所未有的大尺度」、「為了看這部立馬申辦串流帳號」，備受網友們期待。今（26）日再度釋出角色介紹篇幕後花絮，影片中可以看到林思宇首次挑戰背部全裸的性感床戲，也有莊凱勛即興發揮躲在床底吞保險套，各種驚喜畫面就是要帶給觀眾滿滿高潮。

▲《妮波自由式》即將開播。（圖／紅杉娛樂提供）

女主角Pony（林思宇飾）是一位信仰「性愛分離」、敢愛敢恨的現代女性，時常在自己經營的兩性Podcast頻道《妮波自由式》裡暢談辛辣性事，分享自己和好友們對於親密關係的多樣理解。

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▲林思宇在《妮波自由式》有破尺度的演出。（圖／紅杉娛樂提供）

接演Pony這個角色，是林思宇從影以來最顛覆自我的決定，除了背部全裸的超大尺度外，還有劇中對於感情尺度的描寫，第一次讀劇本時就被驚嚇到，還抓著經紀人狂問「確定這真的是台劇嗎？」，甚至連幕後工作人員都直呼「這已經超出老司機的理解範圍了吧？」。這個角色不僅僅是對傳統愛情觀的挑戰，更是對新時代女性自我認知和價值提升的深刻詮釋。

▲張書豪在《妮波自由式》再次飾演同志。（圖／紅杉娛樂提供）

Pony的閨蜜小志（張書豪飾），在情感觀念上則是全然相反，純情專一、對愛情樂觀有著浪漫憧憬，在面對社會與自我認同的掙扎下，依舊忠於自我，相信屬於自己的幸福總有到來的那一天。

而Pony的另一位好友、主張享樂至上的阿軒（陸夏飾），認為人與人之間的情感都能被衡量，沒有需要、只有想要。她從來不缺女伴，在外人眼裡就是個十足的渣女。陸夏在劇中也有不少親熱戲，這對性格內斂慢熱的她來說是極大的挑戰，因此每一次上戲前她都要催眠自己「這部戲的尺度其實試鏡的時候就知道了不是嗎，最重要的是表演本身！」 ，豁盡全力在每一次的演出達最佳狀態。

▲《妮波自由式》陸夏。（圖／紅杉娛樂提供）

《妮波自由式》不僅在劇情上引人入勝，更透過大膽、繽紛的視覺風格展現台北的夜生活與酒吧文化。劇中的重要場景「AS Bistro」是一家由Mama（莊凱勛飾）經營的酒吧，吧檯上方的「I AM WHO I AM」字樣，就是Mama的核心思想「希望每個進來這間酒吧的人，都能勇敢當自己、擁抱自己」。

▲《妮波自由式》莊凱勛。（圖／紅杉娛樂提供）

對於Pony、小志和阿軒來說，AS Bistro不只是彼此聚會的場所，更是他們情感交流與心靈支柱的避風港。透過Mama的獵奇人生，擁有與他人不同的道德標準、信仰感情沒有高低貴賤或是非對錯的價值觀，帶領他們勇敢的去面對各自的人生課題，解決各種情感生活中的疑難雜症。

張書豪表示雖然不是第一次扮演喜歡男生的角色，但卻是首次嘗試跳舞以及Drag Queen 造型。自詡為跳舞笨蛋的他，為了一段不到30秒的跳舞畫面，費時兩個月練習，而拍攝時的好表現讓其他演員們發自內心地為他瘋狂尖叫，讓張書豪瞬間信心高漲「他們這樣叫讓我覺得我跳得很讚！」

▲《妮波自由式》即將開播。（圖／紅杉娛樂提供）

在詮釋過吸毒犯、體育教練、市場魚販後，這次莊凱勛首次裝扮Drag Queen，挑戰大膽妝容與華麗造型，盡顯性與愛中前衛的看法，但內心卻很擔心是否會辜負角色。對於莊凱勛來說「Mama就像是處在一個平行時空的人物，前期需要花費較以往更多的時間與精力去準備」，但也相信觀眾們都能在這些角色身上找到自己的投射，鼓勵觀眾以更開放的心態去看待各種愛情與生活方式，並從中找到自我價值與幸福的意義。