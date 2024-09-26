《我的意外室友》溫馨台語輕喜劇　收視亮眼描繪青銀共居大不易

文／女子學

華視、公視台語台推出的台語喜劇《我的意外室友》，由姚淳耀、嚴正嵐、楊麗音領銜主演，共計8集的小品輕喜劇，不僅開播即繳出亮眼收視成績，在Netflix上也多次擠入台灣Top 10節目。劇情講述年輕情侶房有成（姚淳耀飾）、李清怡（嚴正嵐飾），兩人因故與65歲的獨居女士林麗春（楊麗音飾）住在同個屋簷下，個性與世代觀念的差異下，導致雙方產生諸多摩擦，卻也在過程中悟得「陪伴」的故事。

在《我願意》中，飾演邪教教主本生老師的姚淳耀，於《我的意外室友》中化身為古意、樂觀的菜鳥房仲房有成，「我叫房有成，一定有成！」口頭禪搭配開朗的微笑，討喜的個性很難不令中老年觀眾群喜愛。近年諸多話題台劇都能見其身影的楊麗音，在劇中化身個性乖僻、頑固的林麗春，65歲的她獨居於豪宅並享受著自己的退休生活，卻暗自期許著有人陪伴的生活，時有口是心非的傲嬌表現，可愛的反差感為本劇增添不少笑點。

▲溫馨感人台語喜劇《我的意外室友》。（圖／FB@我的意外室友 ，下同）

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詼諧刻畫世代鴻溝，衝突之中明白家人的意義

行事剽悍的林麗春，過去曾傳行走黑白兩道、四處惹是生非，苛刻的賣屋條件使其成為當地房仲的黑名單，最後只剩下「熊賀住房屋」的房有成願意承接她的委託。房有成與女友長年居住在女友大哥家中，擁擠的環境影響了生活品質，但預算有限導致難在台北市找到理想租屋物件；坐擁黃金地段三房豪宅的林女士，念在有成的耿直，索性便將豪宅以低價出租予房有成情侶倆。

正當情侶倆為新房子感到欣喜時，站在一旁的林女士默默出現，因新屋裝潢問題，林女士與情侶倆必須暫時同居三個月，聽聞消息的清怡更是尤其憤怒。劇集刻畫不同世代相處間的摩擦，同居卻非親屬的微妙關係，使得雙方都得試著去理解彼此；原本形同水火的清怡與林女士，因承蒙彼此的照顧而漸漸改善關係，林女士心口不一的性格設計，屢屢勾起家中長輩的頑固脾氣，許多情節都令觀眾產生共鳴。

最美的地方是自己家裡，最重要的人就是住在一起的人

除了家中的世代衝突，房有成任職於「熊賀住房屋」期間，遭遇千奇百怪的案件要求，多次透過同事與林女士相助才得以化解，縱使劇集主軸並非描繪房仲的職業劇，但逗趣詼諧的辦公室情誼，絕對也是本劇亮點之一。熊賀住房屋卡司集結《國際橋牌社》馬力歐、《鬼才之道》百白、《青春18×2 通往有你的旅程》李冠毅、陳立庭，新舊演員共組溫馨的職場環境，也記錄了有成為了夢想所努力的模樣。

由青虫aoi獻唱的片頭曲《好佳哉》、片尾曲《媠花》，輕快的旋律搭配快節奏的劇情，旋即抓住老中青三代的耳朵。劇集後半段描述關於失智症的情節，強調出了青銀共居的大不易，尤其新科技對長輩的不友善、身體狀況導致力不從心的窘境，笑點背後隱含著不容模式的議題；隨著雙方釋出的善意，長者的人生建議使青年少走冤枉路，而青年也能使長者更易認識新的世界，珍惜住在一起的人、把握共處的當下，或也正是劇集想告訴觀眾的。

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