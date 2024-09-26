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樂天女孩1特徵分辨資歷！學姐「每個洞都有故事」 琳妲認證：懂玩

記者潘慧中／綜合報導

琳妲（林羿禎）不只是反骨男孩的成員，還身兼職棒啦啦隊Rakuten girls（樂天女孩）的工作，不時會與粉絲分享工作點滴。她近日便在社群網站上傳一段「教你從服裝輕鬆分辨女孩資歷」的影片，至今吸引破萬人按讚。

▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

▲琳妲教大家透過服裝分辨女孩資歷。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

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琳妲透露低年級學妹通常都不會在制服上做手腳，「乖寶寶」；至於中年級女孩，她笑說會變得微叛逆，「捲衣露肚肚」；但高年級學姐就完全不一樣了，「露肚開胸懂玩！」

▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

▲琳妲公開低、中、高年級女孩的差別打扮。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

最後，琳妲將畫面停在陳伊並寫下「骨灰級學姐每個洞都是故事」，釣出陳伊現身留言區笑回「我的每個洞都有故事」，逗樂大批粉絲。

▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

▲▼陳伊被釣出來回應。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

▲▼琳妲。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

之所以會有這段影片，是因為琳妲賽前本來和西瓜、卉妮說好不剪裁衣服，怎料到了開賽前10分鐘，西瓜剪了衣服做造型，卉妮也被其他夥伴剪裁了衣服，「這時候的我還在堅持懶得動！！！」

▲琳妲擔任啦啦隊多年。（圖／翻攝自Instagram／linda831212）

直到賽前1分鐘，琳妲眼見人所有夥伴都剪裁得好看又有創意，「我越想越不對！我太無聊了，我不能這麼無聊！！！於是拿起剪刀大叫『妳們這些叛徒』，然後就在胸口剪了一刀～～。」

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