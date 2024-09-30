小孟老師／9月30日星座運勢　巨蟹座異國戀有機會

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：持續改進文化

感情：擁有美好生活

財運：注意疏忽損失

幸運色：玫瑰色

貴人：獅子

小人：射手

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雙子座

工作：擴展國際市場

感情：心靈碰撞思維

財運：省小錢賺大錢

幸運色：粉紅色

貴人：雙魚

小人：天蠍

天秤座

工作：追求卓越成績

感情：體會對方用心

財運：迎接大紅大紫

幸運色：綠色

貴人：處女

小人：巨蟹

【土象星座】

魔羯座

工作：解決不確定性

感情：愛情火花猛烈

財運：注意面臨反彈

幸運色：灰色

貴人：牡羊

小人：雙子

金牛座



工作：確保順利執行

感情：溫馨體貼入微

財運：找到投資標的

幸運色：紅色

貴人：射手

小人：處女

處女座

工作：制定應變計劃

感情：迅速墜入愛河

財運：拔除虧損部位

幸運色：黑色

小人：魔羯

小人：雙魚

【水象星座】

巨蟹座

工作：提升專業素質

感情：有機會異國戀

財運：拒絕危險機會

幸運色：黃色

貴人：魔羯

小人：牡羊

天蠍座

工作：保持職場和諧

感情：矛盾可望化解

財運：放鬆獲得好運

幸運色：金色

貴人：雙子

小人：獅子

雙魚座

工作：維護工作平衡

感情：伴侶激情不斷

財運：注意時局已變

幸運色：绿色

貴人：金牛

小人：水瓶

【火象星座】

牡羊座

工作：調整開發策略

感情：珍惜彼此關係

財運：看清面對現實

幸運色：橘色

貴人：天秤

小人：金牛

獅子座

工作：提高良性品質

感情：懂得欣賞對方

財運：保守換取獲利

幸運色：白色

貴人：天蠍

貴人：巨蟹

射手座

工作：推動員工培訓

感情：浪漫中求刺激

財運：物色新標的物

幸運色：藍色

貴人：水瓶

小人：天秤

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。