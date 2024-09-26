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德德竟然因外貌而自卑 　焦慮內在能力趕不上壓力超大

記者葉文正／台北報導

前立法委員鄭運鵬與太太、兒子德德首次公開合體，擔任羅慧夫顱顏基金會《故事小苗行動- 別再刺傷小學生的心!給孩子一堂丟掉外貌成見的遊戲體驗課》之愛心大使，拍攝影片為顱顏患童發聲，呼籲社會大眾關注顱顏患童所面臨的挑戰。鄭運鵬全家此次合體，向外界傳達支持公益的 理念，並透過自身的經歷呼籲社會關注顱顏患者的心理需求。

▲德德擔任愛心大使 坦言因外貌自卑。（圖／羅慧夫顱顏基金會）

▲德德擔任愛心大使坦言因外貌自卑。（圖／羅慧夫顱顏基金會）

鄭運鵬親身分享了自己從小患有乾癬的經歷，並表示對顱顏患童的焦慮與困擾深有共鳴，希望透過自身經歷，鼓勵更多人正視自我價值，並轉化外界的異樣眼光。在這次公益影片中，鄭運鵬罕見提及他從小飽受乾癬困擾的經歷。

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▲德德擔任愛心大使 坦言因外貌自卑。（圖／羅慧夫顱顏基金會）

▲鄭運鵬(左)一家三口做公益。（圖／羅慧夫顱顏基金會）

鄭運鵬坦言，乾癬這種皮膚疾病從小伴隨著他，不僅影響鄭運鵬的外觀，更讓他經常因外貌的差異而受到異樣眼光的對待。鄭運鵬說:「以前頭皮屑很多，坐過的椅子上常常會留下痕跡，那是天生的疾病，沒辦法避免，讓他不禁感到到自卑與焦慮，與顱顏患童面臨的情況相似。」鄭運鵬藉由自身經歷，期盼大眾理解先天顱顏缺陷患童所經歷的心理壓力，並強調不應只關注外表，心理的健康與自信更為重要。

鄭運鵬與太太、兒子德德首次為公益活動公開合體。德德自小受到父母親的影響，深具同情心和幫助他人的熱忱。德德分享了一段童年經歷，有一次，他在路邊遇到一位聲稱車子被偷的老先生，於是慷慨借錢幫助了他。儘管事後得知這是一場騙局，但德德的善念並未曾因此動搖。鄭運鵬表示，他告訴兒子:「會幫助別人是好事，這是我們一直在教導德德的觀念。」並以此教導兒子，無論外界如何對待自己，心中的善念和同情心都應保持不變。

在影片中一家三口在默契大考驗，在爸爸的眼中德德是個想太多的孩子，媽媽的眼中德德是個善解人意、感性的小孩。 這次擔任羅慧夫顱顏基金會愛心大使德德說：「自己能理解身份比較特殊的人，不管是內在或外在他們心中的想法，自己從小時因為爸爸是政治人物而被關注，很能理解對於成為普通人的嚮往， 自己不會因為外在的因素（外表長相） 覺得很開心，對我來說外表是會讓我比較自卑，因為外表如果擁有很大的優勢，反而會覺得不是自己培養的，會憂慮怎麼內在能力沒有趕上，相較之下會是一種壓力。」

作為父親，鄭運鵬也坦言，由於自己曾經是立法委員，德德從小就生活在一個特殊的背景中。 外界對他的期許和關注，使得德德時常感受到壓力。然而，鄭運鵬強調，對於兒子的成長，他更關心的是德德的內在健康與自信，而非外界的評價。他鼓勵德德不必過度在意外界的眼光，只要內心堅定，擁有自信，就能夠迎接未來的挑戰。

鄭運鵬和他的家人並不將公益視為一種展示或宣傳，反而認為這是一種生活方式與家庭教育的一部分。「我們不是想追求什麼特別的東西，只是希望我們能夠盡自己的力量去幫助那些有需要 的人。」鄭運鵬的這番話，真實展現了他和家人對於公益事業的深刻認同與持續投入在這次參與羅慧夫顏顏基金會的公益合作中，德德展現了對顏顏患者的高度關注：「他們渴望得到大眾的認同」「我們應該給他們更多的支持和關懷，讓他們知道，他們跟我們一樣，都是這個世界的一部分。」

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