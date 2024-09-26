王傳一拍戲愛上嘉義「一年衝3次」　跟鄉民變麻吉…還會隔空視訊

記者黃庠棻／台北報導

大愛劇《在光裏的人》王傳一飾演中醫師「葉明憲」，翁家明飾演西醫師「林繁幸」，是一齣講述嘉義大埔鄉從「無醫鄉」到有醫療站的醫療輕喜劇，即將在10月3日播岀。導演林宏杰帶著演員王傳一、翁家明、柯淑勤、黃采儀、謝其文、張晏塵、游小白 、廖曉彤、蔡天嘉，回到嘉義大埔山上舉辦首映會。

▲《在光裏的人》 到嘉義大埔舉辦首映。（圖／大愛電視提供）

王傳一參加首映會時，心有所感直呼「很巧！今年跟嘉義緣分非常強」，2023年10月開鏡拍攝3個月，他就在大埔山上住了2個半月「真的有一點捨不得離開了」。 王傳一跟山上餐館一家人變成好朋友，尤其跟兒子超麻吉，平時就常常聯絡，彼此都很熟悉了。

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▲《在光裏的人》 到嘉義大埔舉辦首映。（圖／大愛電視提供）

今年1月殺青，王傳一在5月出外景剛好又到大埔附近，立刻就開車山上找朋友，在臺北聚會也會跟山上的朋友視訊空中相聚。6月份王傳一手上另一齣戲一拍完，也立刻揪團約柯淑勤再度「回來探親」。王傳一在大埔鄉已經闖出名號，鄉民在路上看到他都會打招呼喊「葉醫師」，他才趕緊說「我姓王啦」，可見鄉民已經把他當成葉明憲醫師的分身了。

▲《在光裏的人》 到嘉義大埔舉辦首映。（圖／大愛電視提供）

柯淑勤說到各地拍戲「是會交到新朋友，可是不會再繼續聯絡，臺北市都不會聯絡了，更何況這個地方」。柯淑勤拍完戲後再回到大埔，趁機主動到了她飾演的「鳳為」家中探訪，鳳為一看到柯淑勤，不顧天空正下著雨，緊抱著她感動的哭著說「我們這麼窮，妳還願意到我家看我們」。

▲《在光裏的人》 到嘉義大埔舉辦首映。（圖／大愛電視提供）

王傳一小時候沒有接觸臺語的環境，不會聽、也不會講，這部戲他必須比別人下更多功夫，替地請劇組的人錄音，上山拍戲一個月前，家住新竹的他在往返臺北的途中，就邊聽邊反覆背誦。

▲《在光裏的人》 到嘉義大埔舉辦首映。（圖／大愛電視提供）

劇中，還有部分是客語台詞也是請飾演父親的林志儒錄音，王傳一說真的很像劇中的葉醫師，每週三上山看診，利用一個半小時的車程背中醫複習的感覺。高材生的王傳一採取的臺客語背誦法，他說「臨陣磨槍，不亮也光」。

柯淑勤跟女兒杜蕾戲裡戲外都是母女，杜蕾拍戲前唯一會請教金鐘影后媽媽的一件事也是「臺語」，柯淑勤說杜蕾「整疊劇本拿出來，上面貼標籤，哎喲我的媽呀，弄太多了」，柯淑勤還是一句一句的用自然的臺語教她。

▲《在光裏的人》 到嘉義大埔舉辦首映。（圖／大愛電視提供）

翁家明再回到大埔一則以喜一則以憂，憂的是「路程害怕到懷疑人生」。大埔拍完還要趕回臺北，每次都要算準時間，搶搭最後一班高鐵「像通車上學一樣，每天都這樣趕」；喜的是從開拍一開始的無趣到慢慢跟鄉民跟朋友一樣「開始自己的旅館不住了，分散到居民家住」，鄉民們管住也管吃。

翁家明相隔十年後再度重回大愛劇，拍攝真人真事對他來說是具有挑戰性的，坦言「對真的人要有交代不能亂演，每次接到這種角色，壓力都會比較大一點，畢竟不是杜撰的」，有個人的風格情緒跟色彩，會多花時間揣摩。

翁家明飾演「林繁幸」醫師，在日本留學，有著歐洲紳士的氣質，喜歡聽古典音樂，喝虹吸咖啡，整個樣貌都是照著原型人物打造而成，他笑說「我的眉毛本身就已經非常的濃郁，林醫師的眉毛更粗、更大」，因此化妝師還特別把他的眉毛再加寬。