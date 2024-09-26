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張善為消失養病11年！許聖梅嘆在旁看都嚇死　「曝他罹病關鍵原因」

記者張筱涵／綜合報導

名嘴許聖梅在25日節目《命運好好玩》上，回憶2013年因病消失在演藝圈的張善為，並提到他在參與綜藝節目時的高風險挑戰。她透露，當年張善為在拍攝綜藝節目時，常被要求進行危險的高空彈跳、坐雲霄飛車等挑戰，最關鍵的就是2003年的蛙人搶背動作，造成張善為頸部受傷。

▲張善為。（圖／資料照／翻攝自張善為臉書）

▲張善為。（圖／資料照／翻攝自張善為臉書）

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▲▼許聖梅。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）▲▼許聖梅。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲許聖梅說張善為受傷關鍵是在2003年被要求做蛙人搶背。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

許聖梅提到，張善為式非常敬業的藝人：「我當時在跑綜藝節目的時候，我看了都要嚇死了，當時有位綜藝大哥大製作人在電視台對面弄了一個吊臂，他要求每一個藝人來就要高空彈跳，我在旁邊看了都嚇死，因為張善為非常認真盡職，他光是這些綜藝節目，坐雲霄飛車就超過15次。」

而且綜藝節目的難度越來越高，許聖梅進而透露，張善為2003年曾在節目中進行一項名為「蛙人搶背」的高難度動作，導致脖子嚴重受傷，傷勢甚至影響到脊椎，在長期錄製綜藝節目中，傷病不斷累積，甚至在拍攝外景時需要從高空跳下，落在遊艇上。這些累積的傷勢最終讓張善為的頸椎、胸椎和腰椎出現瘀血，壓迫神經，導致他如今無法站立。

許聖梅表示，張善為在受傷後仍堅持邊錄影邊接受復健，但情況逐漸惡化，最終不得不坐輪椅前往醫院檢查。她希望透過節目傳達對張善為的關心，強調眾人並沒有遺忘張善為，也希望他能早日康復重返演藝圈。

▲▼許聖梅。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）▲▼許聖梅。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）▲▼許聖梅。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

▲許聖梅說張善為的頸椎、胸椎、腰椎瘀血。（圖／翻攝自YouTube／命運好好玩 官方頻道）

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