瑀熙剖腹產後趴趴走「傷口裂開」！　痛喊：以為自己很行

記者劉宛欣／綜合報導

YouTuber瑀熙6月公開懷孕喜訊，日前透露進醫院待產，24日曬出限動報平安，升格當媽媽的她忍不住狂讚兒子「吐舌頭跟小酒窩好迷人」。25日她分享產後日常，透露自己因為有打無痛，沒有好好照顧傷口，導致傷口裂開，痛得她受不了，甚至可能要重新縫一次。

▲瑀熙日前順利生下兒子。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

瑀熙25日在Instagram曬出自費打無痛的照片，語重心長地說「再次奉勸各位剖腹產媽媽們，請以我作為前車之鑑」，她表示自己因為有自費止痛，覺得「自己很行」，產後第二天第一次下床也相當順利，沒有想太多，就一直到處走動，沒想到今天傷口裂開了，讓她直呼：「我真的痛不欲生，還有可能會要重新縫一次，現在躺在床上真的想鼠（死）」。

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▲瑀熙生產傷口裂開。（圖／翻攝自瑀熙Instagram）

此前，瑀熙發文透露兒子小布在23日出生，成為她人生中最難忘的一天，「一個人在手術台上無助的發抖，但想到你，我就變得好勇敢，為母則強，沒想到有一天會套用在自己身上，為了你，我好像什麼事都能面對」。此外，她還坦言有媽媽濾鏡「不管怎樣都覺得自己的小孩好可愛，吐舌頭跟小酒窩好迷人」。限動影片中，她的兒子小布不時吐著舌頭，模樣超萌。