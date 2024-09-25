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《鬼家人》泰版確認！BKPP再合作人鬼戀　Billkin、許光漢驚現一巧合

記者蕭采薇／台北報導

以3.6億票房穩坐去年台片冠軍的電影《關於我和鬼變成家人的那件事》，今年不僅推出衍生影集《正港分局》，也確定要推出泰國版！泰版《鬼家人》25日公布電影海報，由超人氣CP「BKPP」主演，巧合的是，台版男主角許光漢正在當兵中，泰版男主角Billkin也暫時放下泰國的工作，飛到英國求學。

▲泰版《關於我和鬼變成家人的那件事》由超人氣CP「BKPP」主演。（圖／翻攝自X、金盞花大影業提供）

▲泰版《關於我和鬼變成家人的那件事》由超人氣CP「BKPP」主演。（圖／翻攝自X）

泰版《鬼家人》片名暫譯為《冥婚撿紅包》（RED），先前《關於我和鬼變成家人的那件事》製作公司「金盞花大影業」的另一部票房破億作品《當男人戀愛時》就曾被翻拍成泰版，如今也再次受到青睞。

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據悉，這次的台、泰合作已經檯面下進行一段時間，《關於我和鬼變成家人的那件事》、《正港分局》監製金百倫、導演程偉豪、殷振豪也正好於25日飛往泰國，並將於26日出席《鬼家人》泰國戲院映後交流活動，並將與泰版的導演相見歡。

▲泰版《關於我和鬼變成家人的那件事》由超人氣CP「BKPP」主演。（圖／翻攝自X、金盞花大影業提供）

▲《關於我和鬼變成家人的那件事》以3.6億票房穩坐去年台片冠軍。（圖／金盞花大影業提供）

先前《鬼家人》男主角之一的許光漢，聽聞可能將翻拍泰版消息時，曾露出相當驚訝的表情，表示「如果有的話，被翻拍當然很開心！」至於是否會去客串泰版跳《舞孃》，他則表示：「我相信大家會想要看另外一個人的感覺是怎麼樣。」

泰國超人氣CP組合「BKPP」，憑藉《以你的心詮釋我的愛》走紅全亞洲，在泰國更是隨處可見兩人的廣告看板，人氣可比許光漢之於台灣。此外，Billkin另一部電影《金孫爆富攻略》，今年更泰國就創下4.3億台幣的票房，並同樣在馬來西亞、印尼、中國等地大賣，人氣更上層樓。

▲▼程偉豪(左起)、金百倫、殷振豪出席《正港分局》媒體茶叙。（圖／記者李毓康攝）

▲《鬼家人》、《正港分局》主創程偉豪、金百倫、殷振豪，將在泰國與泰版《鬼家人》主創見面。（圖／資料照／記者李毓康攝）

 

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關於我和鬼變成家人的那件事, 鬼家人, 泰版, 許光漢, BKPP, Billkin

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