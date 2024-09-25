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吳慷仁幫他挑婚戒！　黃冠智被問「前輩進軍大陸」認：沒聯繫方式

記者黃庠棻／台北報導

影集《人生清理員》由鳳小岳、宋芸樺、金士傑、黃冠智、蔡嘉茵主演，描述專門做意外身亡的特殊現場清潔職人們，如何延續人生價值並重新面對自我與周遭事物。今（25）日鳳小岳、黃冠智一同接受媒體受訪，談到拍攝過程中的細節。

▲▼鳳小岳、黃冠智/《人生清理員》訪問。（圖／記者周宸亘攝）

▲《人生清理員》鳳小岳、黃冠智接受訪問。（圖／記者周宸亘攝）

黃冠智在《人生清理員》中飾演努力照顧有精神病母親的打工仔萬兔，坦言跟陸弈靜對戲時，每一場都非常緊張，談到角色表示「真的很替萬兔感到同情，他是很困難的人，在這樣的環境下，他還可以選擇很積極地解決問題，實在滿佩服的。」

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▲人生清理員》黃冠智。（圖／果陀娛樂提供）

▲黃冠智在《人生清理員》飾演照顧演精神疾病媽媽的萬兔。（圖／果陀娛樂提供）

只不過，黃冠智被問到《華麗計程車行》槓龜本屆金鐘獎時，坦言心情沒有受到太大影響，新婚的太太有給予「愛的抱抱」安慰，剛好入圍公布的時候跟老婆在小琉球過生日，給了自己一個放鬆的時間，也開心劇組入圍很多個獎項。

▲▼黃冠智/《人生清理員》訪問。（圖／記者周宸亘攝）

▲黃冠智金鐘獎槓龜，老婆有給愛的抱抱。（圖／記者周宸亘攝）

此外，黃冠智先前在找結婚戒指時，由吳慷仁引薦找到合適的婚戒，當場舉手開心地秀出婚戒。被問到對方最近被爆出與中國大陸的「壹心娛樂」簽經紀約一事，坦言自己其實沒有對方的聯絡方式，頂多在對方的粉絲專頁留言，但仍低調給予祝福，說道「是好事，祝福慷仁哥，身為演員有不同的挑戰是好的。」

▲黃冠智、鳳小岳。（圖／翻攝自Facebook／黃冠智）

▲黃冠智、鳳小岳。（圖／翻攝自Facebook／黃冠智）

▲吳慷仁陪黃冠智挑婚戒。（圖／翻攝自Facebook／黃冠智）

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黃冠智, 人生清理員, 吳慷仁

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