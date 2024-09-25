品冠暫拋官司陰影紐約開唱！　華爾街旅遊被粉絲認出

記者蔡琛儀／台北報導

品冠日前暫時拋下官司糾紛陰影，於紐約中央公園開唱，也為「不如我們今天見」巡演劃下句點，也是他睽違10多年再次回到這個城市，品冠當天以演唱會同名主題曲〈不如我們今天見〉揭開序幕，並帶來多首經典情歌，讓全場氣氛瞬間升溫。

▲品冠日前在紐約開唱。（圖／種子音樂提供）

由於演出日期接近中秋節，品冠特別選唱了應景的〈月亮代表我的心〉，提前與歌迷慶祝中秋佳節；現場還有一位熱情的歌迷主動舉手發言，除了表達對品冠的喜愛，特別提到對〈起床〉的深刻共鳴，因此品冠當場即興彈起吉他伴奏邀請他合唱。

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演出結束後，品冠與妻子及工作團隊重遊中央公園，並在陽光下的草地上度過悠閒時光，回味當年妻子在美國求學時的生活。他們也造訪了時代廣場、曼哈頓大橋等著名景點，到訪知名的百年牛排館以及披薩店，其中在華爾街與銅牛雕像合影時，品冠還意外被粉絲認出，並開心合影留念。

▲▼品冠和老婆、工作團隊走訪紐約。（圖／種子音樂提供）

隨著巡演結束，品冠也宣布他將於10月26日在南京太陽宮劇場舉行「品冠今夜來哈囉 / Hello Victor LIVE」演唱會，這場演唱會除了演唱他多首膾炙人口的情歌，也會演唱一些其他歌手的熱門曲目炒熱氣氛，並改變以往的曲序編排，讓觀眾能在輕鬆、溫馨的氛圍中，感受到他幽默與風趣的一面。演唱會主題曲〈哈囉〉，是他對現階段中年的心情寫照，他開心錶表示：「接下來開始要將今年六月份在台北Legacy啟動的『今夜老黃來哈囉』，展開新一輪的巡演很興奮，期待這個系列的巡演可以去到更多的城市跟粉絲朋友們見面！這是一場更live、更直接、更幽默，也更不按牌理出牌的演唱會。」