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黃曉明女友前夫怒發聲！「謠言傷及未婚妻、小孩」喊告：還我平靜

記者劉宛欣／綜合報導

中國大陸男星黃曉明離婚兩年後，在日前正式認愛網紅葉珂，然而網路上關於女方的謠言卻不斷，讓她多次忍不住親自闢謠，揚言喊告。葉珂前夫王命金24日晚上發聲，替葉珂打抱不平，並且大方祝福黃曉明與葉珂，「希望有情人終成眷屬」，並指出有造謠人士惡意抹黑自己與葉珂的私生活，甚至影響到了他的孩子與未婚妻，他將為此挺身而出提告，一切落幕就會退網。

▲葉珂前夫動怒發文。（圖／翻攝自黃曉明工作室、葉珂、王命金微博）

▲黃曉明、葉珂等了兩年終於認愛。（圖／翻攝自黃曉明工作室、葉珂微博）

王命金24日在微博發文，開頭氣沖沖直言「是不是覺得造謠、傳謠不用負法律責任或刑事責任？」並直接標註了兩個微博帳號。他表示自己真心祝福葉珂與黃曉明「希望有情人終成眷屬！因為我自己真的也過得非常幸福，特別感恩如今一切」，平常不使用社群的他，如今發文只是為了找出網路上的造謠者，起訴完就會退網。

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▲葉珂前夫動怒發文。（圖／翻攝自黃曉明工作室、葉珂、王命金微博）

▲葉珂前夫動怒發文。（圖／翻攝自王命金微博）

王命金憤怒地說，網路謠言已經影響到他以及孩子、未婚妻的生活，語重心長警告「麻煩大家不要發我小孩的照片和名字出來，該有的素質和道德希望大家遵守！」他也澄清自己還沒再婚，與未婚妻預計明年結婚，並且解釋「未婚妻並不是什麼杭州小網紅，是深圳本地的非網紅，是我離婚後一年才第一次見面認識的，並不是什麼小三包養上位生子還不辦婚禮，真的可笑又無語！」

王命金相當心疼未婚妻因為自己而遭拖累，他形容對方是三觀家庭都很正常的人，家中是為國家貢獻的，難過表示「我給她招黑了，我很抱歉很內疚，詆毀我我都沒那麼生氣，黑子這樣去詆毀她真的對她和她家人很不公平，希望大家不要再信謠傳謠了，還給我們一個普通平靜的生活吧！」

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