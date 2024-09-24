HUSH沒寫過台語歌原因曝光　喊話：想跟許富凱合作

記者蔡琛儀／台北報導

「台灣原創流行音樂大獎」由文化部影視及流行音樂產業局、原住民族委員會及客家委員會共同主辦，今年台灣原創分享會表演嘉賓眾星雲集，有第32屆金曲獎最原住民語專輯獎主唱布妲菈．碧海、入圍第34屆金曲獎最佳台語男歌手獎周自從、入圍第34屆金曲獎最佳客語專輯獎及年度專輯獎的少女卡拉樂團主唱黃稚嘉以及金曲歌王HUSH等。

▲HUSH。（圖／新視紀整合行銷提供）

曾獲2屆金曲獎最佳作曲人獎的金曲歌王HUSH擔任「21屆台灣原創流行音樂大獎」音樂分享會演出嘉賓，演出當天搭配吉他手羅紹恩，舞台上以簡單配置，呈現乾淨舒適的風格。他特別選唱台語歌曲〈鹹汫〉，HUSH表示：「我很愛曹雅雯的這首歌。而且直面看待性少數的歌曲仍然不夠多，但很開心在台語歌曲裡也出現了一首這樣的作品。」

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HUSH說，也曾試著寫過台語歌曲，回老家和奶奶也是說台語，但台語的語感還不夠深入到可以被他拿來創作，「可能需要求助吧，哈哈哈。」他也表示，很想跟許富凱合作，看到對方也開始有一些跨語系的嘗試，覺得一起合唱應該很好玩。談到近況，HUSH分享剛考到駕照一個月，最近都在開車亂跑，比如去基隆海水泳池游泳，或去淡水吃臭豆腐之類。

音樂分享會也邀請到今年度三語組首獎劉婉婷及呂孝廷、黃稚嘉、孔亞明共20組大獎獲獎得主精彩演出，吸引超過百名樂迷參與，每位得主在現場演唱出母語創作歌曲的意境與精神，展現歌曲最好的樣貌讓民眾一睹母語音樂的魅力。