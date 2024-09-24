58歲玉女歌手爆嚴重車禍失憶！　認生重病「不可逆的傷害」近況曝

記者蔡琛儀／台北報導

58歲的玉女歌手坣娜2017年嫁給身家逾億的猶太裔老公薛智偉後幾乎淡出演藝圈，今（24日）她為了力挺好友兼前老闆田定豐的頌缽課程難得露面，兩人曾因誤會斷聯超過30年，坣娜說，自己曾出過嚴重車禍，導致部分記憶一度喪失，有一次遇到田定豐，被對方覺得自己太過冷淡，「我有很多記憶沒有了，所以那時真的忘了他，後來發現原來他對我有誤解。」

▲坣娜為了好友田定豐難得露面。（圖／生鮮時書提供）

直到30年後的某一天，坣娜在臉書問候田定豐，田定豐說：「我就突然想說，對耶，我應該要主動跟她說哈囉，就去敲她訊息。」讓兩人的誤會終於冰釋，也恢復了往日交情。不過坣娜虧說，自己當年在田定豐的唱片公司，真的沒有受到太多的「照顧」。

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她上回開演唱會是2021年的事，她過去也擁有不少知名金曲，因此有許多歌迷都敲碗希望她再出來唱歌，但坣娜自爆，其實當時演唱會結束2年後，因自體免疫系統疾病導致聲帶受損，「現在有比較好點，但無法像以前飆自己可以的音。」坦言是不可逆的傷害，也自嘲怕沒人想聽，但田定豐鼓勵她，「很多人都希望妳出來唱，如果妳願意，我會出來幫妳。」

▲田定豐與坣娜相識30多年。（圖／生鮮時書提供）

而田定豐近年專注身心靈的教學工作，自創頌缽系統成為跨領域的心靈大師，更推出台灣首創的頌缽療癒線上課程，包括吳克群、丁噹都曾體驗課程，金鐘戲后林辰唏、陳謙文更拜田定豐為師學習。