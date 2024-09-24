ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

解婕翎抽血瘀青一周挨批「公審護理師」：台灣鯛！　本人澄清發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

藝人解婕翎23日在IG限動PO出一張左手抽血照，透露抽了四次才成功，而且瘀血在經過一星期仍未消除，直言：「抽血陰影無限增加。」不料此貼文卻引起部分網友不滿，在Threads上發文罵她「公審護理師」，她為此在稍早發文澄清，表示自己沒有公審任何人的意思，但也致歉道「如果造成任何一位護理人員不舒服，我在這邊說不好意思」。

▲解婕翎發文說抽血後瘀青一個禮拜竟引起不滿。（圖／翻攝自解婕翎Instagram）

▲解婕翎發文說抽血後瘀青一個禮拜竟引起不滿。（圖／翻攝自解婕翎Instagram）

解婕翎分享抽完血瘀青一周的消息後，有網友頗為不滿地截圖至Threads發文「女藝人公審護理師？不懂現在的台灣鯛抽不到血，為什麼都喜歡怪護理師呢？呵呵」，對此，解婕翎親自轉發回覆表示「我沒有要公審任何人，我只是跟我的觀眾分享一件事情。當天當血抽不出來時，我還跟醫護人員說沒關係，等等再試試看」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲解婕翎發文說抽血後瘀青一個禮拜竟引起不滿。（圖／翻攝自解婕翎Instagram）

▲解婕翎回覆網友。（圖／翻攝自解婕翎Instagram）

解婕翎在等待的過程中，還與醫護人員聊天，她表示：「我請他們不要緊張，因為醫院的人告訴我，幾天前他們發生一些事情，所以他們現在都特別緊張。」整個過程都很舒服，結束後她甚至幽默表示要給五星好評，她無奈地說「如果我真要公審，我當天直接臉臭然後發文就好了。我不曉得為何要特別截圖來引戰」。

最後，解婕翎強調自己尊重每一個護理人員，知道他們的辛苦，因此她致歉表示「如果我的限動造成任何一位護理人員不舒服，我在這邊跟你們說不好意思，我並沒有這個意思。謝謝」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸84歲嬤挑戰高空跳傘　空中輕鬆喊：很開心！

推薦閱讀

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

棒棒堂六棒終於合體　被傳有雙胞胎女兒　小杰認愛性向終公開

簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人」！范冰冰鹿晗靠她爆紅　超狂背景曝

簽下吳慷仁「爆是大陸王牌經紀人」！范冰冰鹿晗靠她爆紅　超狂背景曝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

金秀賢斷開企業家「宣布結束5年婚姻」！　公開聲明：已完成協議

快訊／準備搶票！周杰倫「12月連唱4場」　售票時間、票價公佈了

韓啦啦隊女神來台「1月只上場3次」！現身訴苦被爆簽約內幕　球團傻眼

苦苓見吳慷仁簽約大陸被罵！　列2關鍵開嗆「還在靠夭什麼」

直擊Albee爆新歡！「深夜被賓士刺青男接回家」　曖昧車上獨處被拍

香港辣模「拉開褲頭」往私密處拍　邪惡視角老司機一看噴鼻血

直擊／42歲宋慧喬本人超美！瘦到不科學　挽起頭髮露香肩飄仙氣

快訊／BLACKPINK Lisa官宣證實「台灣開唱」　11／17高雄會歌迷

吳慷仁被傳「簽約大陸經紀公司」　他揭台灣環境差：趁年輕選更多機會

短今遭傳出走啦啦隊「明年看不到」！　本人急發聲：不要幫我引退

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

解婕翎

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 丈夫過世後愛上國中閨蜜！　62歲女星「不懂女女床事」求助性治療
  2. 郭書瑤不甩「三塊布禮服挨酸」！　霸氣吐15字真實心聲
  3. 「阿富汗母貓比女人自由」！　梅莉史翠普聯合國痛心為婦女發聲
  4. 安心亞「血漿＋肉塊」驚悚照慘遭封鎖！　曾莞婷讓莊凱勛嚇到罵三字經
  5. 吳東諺朝聖周思齊引退賽　白家綺後台「合照五月天遭拒」原因曝光
  6. 柯震東遭「冒名詐騙粉絲」曝始末　被問吳慷仁當場錯愕：我也不知
  7. 蘿莉塔搬家搬到要破產「4萬飛走」！　公開背後內幕嘆：要累死
  8. 歌迷按到手抽筋　TRASH首攻蛋「票房開紅盤」嗨翻！
  9. 蔡凡熙同框「樂團界女神」婷文　直男記錯初見面時間⋯當場被吐槽
  10. 解婕翎抽血瘀青一周挨批「公審護理師」：台灣鯛！　本人澄清發聲了

熱門快報

L’Étape環法自行車挑戰賽

L’Étape環法自行車挑戰賽

現在報名享有「東森獨家運動鼓勵金」報名費$200折抵，記得輸入序號ETLETAPE241130

運動應援！六款全家健康餐食開箱

運動應援！六款全家健康餐食開箱

「文里補習班」開課啦！開箱6款新的全家「健康志向餐食」！幫大家多營養少負擔

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

琦郁帶你看看淡水的驚人改變！

還在覺得塞車不方便？跟著「琦郁房事悄悄話」走進淡水，這邊讓你跌破眼鏡！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

ETtoday夏日七逃企劃

ETtoday夏日七逃企劃

新聞雲APP會員優惠：暑假出遊省荷包！霜淇淋買一送一、送200元小人國餐飲兌換券

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366