解婕翎抽血瘀青一周挨批「公審護理師」：台灣鯛！　本人澄清發聲了

記者劉宛欣／綜合報導

藝人解婕翎23日在IG限動PO出一張左手抽血照，透露抽了四次才成功，而且瘀血在經過一星期仍未消除，直言：「抽血陰影無限增加。」不料此貼文卻引起部分網友不滿，在Threads上發文罵她「公審護理師」，她為此在稍早發文澄清，表示自己沒有公審任何人的意思，但也致歉道「如果造成任何一位護理人員不舒服，我在這邊說不好意思」。

▲解婕翎發文說抽血後瘀青一個禮拜竟引起不滿。（圖／翻攝自解婕翎Instagram）

解婕翎分享抽完血瘀青一周的消息後，有網友頗為不滿地截圖至Threads發文「女藝人公審護理師？不懂現在的台灣鯛抽不到血，為什麼都喜歡怪護理師呢？呵呵」，對此，解婕翎親自轉發回覆表示「我沒有要公審任何人，我只是跟我的觀眾分享一件事情。當天當血抽不出來時，我還跟醫護人員說沒關係，等等再試試看」。

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▲解婕翎回覆網友。（圖／翻攝自解婕翎Instagram）

解婕翎在等待的過程中，還與醫護人員聊天，她表示：「我請他們不要緊張，因為醫院的人告訴我，幾天前他們發生一些事情，所以他們現在都特別緊張。」整個過程都很舒服，結束後她甚至幽默表示要給五星好評，她無奈地說「如果我真要公審，我當天直接臉臭然後發文就好了。我不曉得為何要特別截圖來引戰」。

最後，解婕翎強調自己尊重每一個護理人員，知道他們的辛苦，因此她致歉表示「如果我的限動造成任何一位護理人員不舒服，我在這邊跟你們說不好意思，我並沒有這個意思。謝謝」。